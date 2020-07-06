所謂「禍兮福所倚，福兮禍所伏」，天下間沒有真正的順境、逆境，端視你如何看待。今年遭逢庚子之變，「聯軍」圍攻中國，美國、英國、澳洲、日本、加拿大幾乎都是站在反華路線，中國與印度更瀕臨開戰邊緣，咱們雙拳不止要敵四手，更要敵十幾手，這樣的困境，是改革開放以來少見。

但逆境也可以是增上緣，促使我們革除社會觀念中的好些積弊。近年，不少中國人富起來了，不過賺得一百萬元，可能有五十萬元甚至更多的錢是花在外國，到頭來海外市場比內地得益更大。有時候，別人非但不感激，還要對中國消費者冷嘲熱諷，真是何苦來哉！

內地不少有錢人愛將子女送到西方國家留學，也不問是否有實際需要。筆者認識一個家境富裕的內地年輕人，他沒有選擇到英國、美國留學，而是想在香港中文大學升學，那是罕有的例外。後來探問原因，才知道他幾年前有奇遇，碰到中國商業奇才馬雲，馬先生親口指點他，未來中國文化產業的商機無限，單是傳統華人文化一環，可以開拓的市場已是無垠無涯。所以，不一定要像一般人，眼睛老是盯着外國，好好在中國人的地方修讀中國文化，書中一樣可以讀出黃金屋。況且傳統文化學得好，對個人素養大有提升，好些東西也未必是牛津、劍橋、哈佛所能學到的。

即使不是專修中國文化，而是其他學科，中國境內的北京大學、清華大學、香港大學等，不少都能達到一流水平。若談到一般商品，譬如手機、平板電腦，內地廠商出產的品質，也不會讓外國的蘋果、三星專美。如今適值世界不少地方掀起排華潮，這也不全是壞事，更多的中國人可以好好留在內地學習、旅遊、消費，以振興經濟。只要把自己的國家建設得比別人好，何愁人家將來不低頭。