「不為君王唱讚歌，只為蒼生說人話」，本報上月獨家踢爆運輸署不理屯門、元朗、天水圍居民焗住搭貴巴士之苦。是咁的，九巴年初向運輸署申請元屯天十八條巴士路線提供短程分段收費車資優惠，一向反應正面嘅運輸署突然縮沙，擬只批一半路線，多條需求殷切嘅路線遭拒批。

阿哥，依家乜嘢環境同時勢啊？喺黑暴與疫症夾擊之下，經濟下滑，民生凋敝，打工仔搵食益見艱難，喺衣食住行樣樣難嘅氛圍下，係唔係應該多為打工仔諗多諗幫佢哋解困？依家九巴提出分段收費，明明係好事，運輸署竟然落閘，有冇搞錯？難怪被質疑係保護港鐵免受競爭，而政府正是港鐵嘅最大股東，此時此刻，仲要與民爭利？事件經本報揭發後，引來各界關注，運輸署日前終於跪低！

嗱！依家終於批出十七條路線，包括九巴建議嘅十五條路線，以及另外兩條由東頭工業區、朗屏往返元朗市中心嘅路線，好多原本收費十多元的路線，像58X、260X、68X、268B、269D、69X、269B，分段收費就係四元三角，慳成大半，若返工日日搭，真係小數怕長計，有分段收費，每程慳十元八塊，慳三程夠食個早餐甚至買個飯盒！高官月入十幾廿萬元，多係「何不食肉糜」之徒，梗係堅離地，明明可以幫到一眾打工仔、基層嘅善政都唔肯去推行，呢個政府都真係唔使恨！

至於兩條過海線960及961，運輸署就話平時搭客多，為免影響過海乘客及加劇港島交通擠塞情況，故不獲批分段收費。不過，依家科技咁發達，技術上應該可以解決分段收費而不影響交通擠塞問題，老朽相信「只要思想不滑坡，辦法總比困難多」，何況咁大個創科局戙喺度，冇理由做唔到！「政如農工，日夜思之」，為政就要像農民種地一樣上心，播種過後，要擔心雨雪風旱，除草除蟲，並非翹埋雙手就等收成，廢官明未？