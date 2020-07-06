新冠肺炎全球爆發半年後仍沒有半點放緩，在某些國家更有加劇爆發迹象，當中以美國疫情最為嚴重，截至近日，全球新冠肺炎累計確診個案超過一千一百萬宗，五十三萬人死亡，單是美國就佔上了最少四分之一，該國累計確診病例約二百九十萬宗，逾十三萬人死亡。美國疫情顯現出流血不止程度，究其原因，是美國文化及人為控疫失誤。

美國逾半州份確診病例近期反彈，最少有十二個州份擱置重啟經濟計劃。相比歐洲多個國家的控疫工作，美國文化就成為第一個控疫失敗的原因。該國國民喜愛自由自在，限制他們生活會招致最大的反擊力量，甚麼家居隔離、強制禁止社區活動，都令國民反感。六月是美國大學舉行畢業禮的高峰期，學生出席畢業派對，其他民眾在聚會時多沒有遵守社交距離規定，病毒傳播無限制。

社區經濟急於重啟，令隱伏社區的新冠病毒有機可乘廣泛傳染，酒吧重開，居民得以悠閒消費，但促使病毒感染增加，像疫情較嚴重的加州，州長被迫宣布洛杉磯及另外六個縣的酒吧再次關閉。這些都是抗疫與文化間的衝突，也顯示美國國民無法面對需要封鎖社區抗疫的現實。人為失誤在美國疫情無法控制佔上重要比例，由總統至各州縣的領導官員，在控疫工作加入了政治因素考慮，變成聯邦政府下達的疫控政策不到位，甚或是我行我素；而特朗普政府亦難辭其咎，其中少不了是遭質疑領導無方及低估疫情。

錯而能改尚能為人接受，但錯完再錯就難以脫罪。特朗普輕描淡寫應對疫情，更無知地亂建議用藥，個人喜好就不佩戴口罩出席公開場合，造成極壞形象，也給國民提供錯誤訊息而忽視疫禍，就連競選連任集會也不倡議防疫措施，終於再有與會者感染，難怪不少共和黨官員建議特朗普專心處理公共衞生危機，才有助他的政治地位及加速經濟復甦。