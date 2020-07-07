功夫茶：叛國禍港招財進寶　撥款養漢奸壯惡犬

嗱嗱嗱！被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」嘅頭號漢奸黎智英，尤其熱衷勾結美爹，公然叫囂「為美國而戰」，阿哥，擺到明就係叛國！虧佢近日仲扮有「良知」，廢噏會成為「社會良知的脊樑」！呸呸呸！叛國禍港，做漢奸就要被釘在民族嘅恥辱柱上，條粉腸仲扮乜春嘢民族英雄吖！

《港區國安法》一出，漢奸黎深知自己玩火自焚，一身官司纏身，佢自己都話唔樂觀，料判囚六個月喎！仲一味吹口哨壯膽，話自己唔會離開香港！功夫茶不禁失笑，依家四面楚歌、八面淒風，點離開？風蕭蕭兮維港之水寒，洗定籮柚等時辰喇！

漢奸黎經營不善，旗下業務流血不止，繼台灣摺咗台版《壹週刊》，又幾賣盡在台嘅冚家產業；目前香港嘅毒果報又喊晒救命，一味叫人網上訂閱，佢不惜乞求「畀多次機會我……」，可憐過賣火柴女孩！命懸一線，風一吹燈就熄嘅壹淫媒，竟然又有忠奸不分、人妖不辨嘅港府出手打救喇！

嗱！反中亂港招財進寶，愛國愛港就捱打！真係一啲冇錯㗎！壹淫媒旗下毒果報經常囂張唱衰內地經濟如何如何不濟，軍心怎樣怎樣不穩，好快玩完，完全不經大腦，一派胡言！好心顧掂自己收尾幾年先喇！

嘻嘻！你咪理，呢個廢柴政府就係如毛澤東所講「愈怕鬼就愈有鬼」，仲要愈來愈對鬼有慈悲心。呢，政府推出「保就業計劃」，毒果報不斷唱衰並質疑呢項計劃係「公帑代出糧」；照計，漢奸黎條契弟咁有骨氣又咁Q有脊樑，好應該同呢個「背信棄諾」、「令香港淪喪」嘅廢柴政府割席㗎！之不過，轉個身，壹淫媒旗下毒果報及多間止唔到血嘅公司，摑完自己嘴巴又夾着尾巴去申請「公帑代出糧」計劃咯！據悉，相關公司獲批補貼總額約三千四百九十三萬港元，涉及一千二百多名員工。換句話講，每人每月平均補貼近九千二百港元。

各位街坊，都話呢個政府冇靈魂啦！毒果報反中亂港證據確鑿，漢奸黎叛國禍港寫在牆上，特衰政府之前已任由佢壞事做盡，漢奸黎違法佔中及秘捐黑金一再被放生，律政司更權充其保護傘；依家壹淫媒已經蝕到趴街，風一吹就散過蛋散執唔番！廢柴政府又來保佢就業，養大漢奸咬自己祠堂！林鄭，知唔知乜叫做「賞足榮而罰可畏」啊？依家本末倒置，反中亂港招財進寶，愛國愛港就當冇腦！特區政府之所以有亂無治，就係因為養一班連誰是我們的朋友、誰是我們的敵人都唔知嘅廢柴！徒法不能自行，再多嘅「國安法」有用嗎？撥款養漢奸壯惡狗，呢個政府真係唔使恨！