神州觀察：長江水患再惡化　破壞自然有代價

關於人與自然的關係，恩格斯早已提出諸多告誡，譬如應和諧共生，而非任性貪婪地掠奪破壞，人類不能過分陶醉於對自然界的勝利，否則每次都會遭到對方無情報復。

內地持續的洪澇災害已令二十多個省區市近兩千萬人受災，百多人死亡或失蹤，直接經濟損失逾四百億元。災情一日未消，損失與隱患便與日俱增，像湖北武漢的防汛應急響應級別連日來由四級提升至三級再到二級；長江流域其他省市降雨量亦頻繁錄得歷史新高，愈來愈多河流湖泊水位超警戒，不知又有多少良田被毀，多少人畜無處安身。

這樣的災害又總是年復年地出現，損失亦非全部可用錢衡量，心痛惋惜之餘，其實彼此更明白，有些問題就是人類自己造成，是對自然環境的肆意破壞所致。譬如被指是內地改革開放以來綜合實力最強、戰略支撐作用極大的「長江經濟帶」，創造出的GDP約佔全國四成半，代價卻是數十年的過度大開發，以致生態環境被破壞得千瘡百孔，上游地區森林覆蓋率從上世紀五十年代的近四成跌至一成左右，水土流失情況觸目驚心。

長江中下游地區則因圍湖造田、填湖造地等問題導致湖泊面積大減，像有「千湖之省」之稱的湖北省，湖泊數量就從上世紀五十年代的一千多個減少到現今的不足兩百個；「長江雙腎」洞庭湖及鄱陽湖的面積都已大減，甚至不時「見底」，都在嚴重破壞蓄洪及洩洪功能。此外，沿岸化工圍江、非法排污、過度捕撈、偷採江沙等禍患不絕，亦令長江愈加不堪重負。

水土流失亦成為全國大江大河水患頻生的根源問題之一，像一九九八年的特大洪澇災害，從長江到珠江、嫩江、松花江全是險情，最終造成全國四千多人死亡，直接經濟損失兩千多億元。當中雖有極端異常天氣原因，也需看到天災裏面充斥人禍，為了經濟利益不惜犧牲自然環境，更美其名曰「先破壞、後建設」，於是乎，類似長江經濟帶那種瘋狂大開發招致的惡果，亦在當年毫不留情地展現出來。

那次洪災還暴露出內地水利工程眾多質量問題，三峽大壩便是其中的典型，興建之初就已爭議不斷，所涉包括建造水平，對周邊地質及自然生態、歷史古蹟的破壞，移民安置等多個方面。此後更被查出三峽工程存在貪腐問題，最形象的說法就是時任總理朱鎔基曾站在大壩上大罵「豆腐渣工程」；近期又傳出大壩變形、滲漏乃至有潰壩之虞，成為懸在數億民眾頭上的計時炸彈，防洪功能備受質疑，產生的經濟效益又遠不如損失的多，這種賠本又害人的工程少一些，災害也許就不會如此頻繁出現。