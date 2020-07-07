世界視線：安倍時代入尾聲　河野太郎走台前

新冠肺炎疫情處理欠佳，東京奧運被迫延期，日本經濟前景黯淡，首相安倍晉三問鼎「四連任」的好夢亦遭遇近七成國民反對的冷酷現實。內閣的支持率只剩三成一，安倍能否順利完成明年的任期已成疑問，其得力左右手、現任防衞大臣河野太郎，此時走到了台前。

早在二○○九年自民黨淪為在野黨時，河野就曾參選黨總裁，雖然敗北，但此後一再展示問鼎日本權力之巔的決心。與安倍一樣，河野亦是出自政治世家，其父河野洋平曾任自民黨黨總裁、副首相兼外務大臣，因發表著名的「河野談話」，立場反戰及反修憲，被視為自民黨中一枝獨秀的親華派元老。

隨着安倍的連任夢已遠離現實，河野再次部署黨內競選。上月中，安倍政府順應秋田縣和山口縣民意，暫停在當地部署陸基神盾導彈防禦系統。這本是安倍任內贏取民意的「良政」，耐人尋味的是，最終卻是由河野於上月廿一日親赴秋田，就部署導彈引發的不便，向當地民眾道歉。秋田之行令河野的親民形象大增，他緊接着就在上月廿五日趁電視台採訪時，明確表示會參加下屆黨總裁選舉，並當場感謝民眾近期對他的輿論支持。由訪問秋田至公開表態參選的鋪排可見，安倍似已就接班人安排與河野達成了默契。

就自民黨人事而言，安倍的主要支持者來自麻生派和二階派兩大陣營，合共有九十九名國會議員。由於麻生派是河野洋平舊部，河野太郎成為安倍接班人，在黨內可謂支持者眾。然而，安倍的首相之位能坐多久，以及河野太郎能否如願接班，更大的變數不是來自國內，而是取決於國際局勢，尤其是中美關係的變化。

安倍任內為美國的印太戰略穿針引線，積極拉攏印度、大洋洲和東南亞國家圍堵中國。目前中美鷸蚌相爭，安倍既要為日本謀取漁翁之利，又要防備事態失控。他若此時下台，可謂臨陣易帥，乃兵家之大忌。但若十一月美國大選決出高低，尤其是白宮易主，中美未來四年關係明朗化，則東京如影相隨，安倍由台前轉為幕後，才算得上時機成熟。