有人轉載一段加拿大某電視台關於日前香港反國安法暴亂的新聞報道，當播到有人駕電單車撞向警察的時候，經過剪輯的片段只見電單車倒地，司機被警察制服。新聞旁白聲稱司機是因為持有黃色旗幟被捕，加上羅冠聰等人的所謂評論，因此得出「香港警察打壓言論自由」的結論。整個新聞片段隻字不提司機駕車撞警察一事。

這就是西方傳媒鏡頭下的所謂真相。香港爆發黑暴以來，他們幾乎千篇一律指摘香港警察如何濫用武力、中國政府如何打壓人權自由，但很少報道暴徒打砸燒搶、圍毆途人、襲擊警察等等。在西方傳媒精心剪輯之下，暴徒儼然成為奉公守法、爭取民主的和平示威者，反而盡忠職守、維護治安的警察統統成為黑警惡魔。

邪惡由顛倒是非的謊言產生。西方傳媒大概都是戈培爾的信徒，認為謊言重複一千遍就是真理，因此總是刻意扭曲事實，製造謊言，以此欺人，而且自欺。特朗普多次抨擊美國媒體製造假新聞，雖不中亦不遠，堂堂美國總統尚且聲稱身受其害，何況是其他人。

最不可思議的是，只要有人在社交媒體上發表支持香港警方或中國政府的言論，隨時都會被「封號」。早前美國推特一口氣關閉十七萬個帳戶，理由是這些帳戶發表或轉載有利中國地緣政治的敍述，主要是歌頌中國政府處理新冠肺炎疫情的手法，以及評論香港反修例風暴。原來，西方宣揚的言論自由，只有抹黑中國的自由，沒有支持中國的自由。西方媒體固然持有雙重標準，西方政客更是樂此不疲。美國國會經常舉辦針對香港的所謂聽證會，美其名曰聽取港人意見，其實每次都是邀請洋奴代言，結論也就可想而知。說穿了，這種聽證會只是美國用來抹黑和打擊中國的政治工具，毫無公信力可言，那班洋奴淪為西方以華制華的走卒，猶自以為無上光榮，實在可憐、可悲。