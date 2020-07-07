香港人人戴口罩都已經半年，起初冬天戴還可以接受，但攝氏三十多度的夏天戴真的極難受，汗水和口水混雜，而且又焗又辛苦，究竟還要戴到何時？廿一日零本地個案，一度令大家滿懷期望，以為苦盡甘來，最起碼開放關口有望，怎料轉頭又斷纜，說好的粵港澳三地健康碼互通恐怕又要等等，特區政府抗疫不力，不但拖累鄰近地區，亦令市民無法盡快回復正常生活。傳染病專家指本港再出現新冠肺炎本地個案，反映政府沒有認真處理檢疫措施漏洞，沒有決心做，相信零星個案可能陸續有來。

日前一宗新增本地個案的患者，在坪石邨及屯門內河碼頭兩間食肆工作，食肆員工及食客隨時中招，爆發群組感染。政府不能只待頭痛醫頭，也應該設街站收集樣本化驗，防患未然。政府抗疫有很多令人大惑不解的政策，其中一個便是容許機組人員豁免檢疫，以為提供方便，但其實好心做壞事，他們穿梭各地，可能去過疫情較嚴重的地方，加上乘客來自五湖四海，接觸容易受到感染，這些工作人員才是真正高危一族。事實證明，本港先後有機師證實確診，制度明顯有漏洞需要堵塞，最基本要為機組人員進行檢測，防止輸入病毒個案帶到社區。而東南亞疫情風頭火勢，外傭在家檢疫揭發中招，據聞數月內還有逾萬人陸續來港工作，政府應該暫停輸入外傭，以免第二波大爆發。禁聚令及社交距離措施雖然放寬了，但一些高危行業如飲食、酒吧、健身和美容等，亦應設定病毒檢測機制。

香港遲遲未能達到廿八日零本地確診的指標，不但全面開關遙遙無期，甚至有限度接受粵港澳人士來往免檢疫也辦不到。封關阻礙經濟反彈，重災區旅遊業大部分從業員都變相失業，零售業一池死水，派錢只能幫助一時，香港人不想日日戴口罩，天天有工開的日子何時才可以重現？