特朗普政府在「美國優先」口號下處處惹火，先是挑起與加拿大、墨西哥的貿易糾紛，重新訂立貿易協議。不過美墨邊境興建圍牆阻截南美難民偷渡卻不見得成功，墨國始終拒絕為建圍牆付帳，美國也毫無辦法。

美國與歐洲的交手看來也不成功，貿易糾紛吵鬧一番，只取得輕微改變。要求北約成員增加軍費負擔，也未見取得進展。特朗普與法國總統馬克龍不甚咬弦，德國總理默克爾對特氏也不假辭色，斷然拒絕增加北約的軍費負擔。另外，美國要求德國停止從俄羅斯輸入天然氣也未奏效，北溪二號天然氣管計劃照樣進行。

在東亞的問題上，特朗普也不見得表現出色。他就任初期與金正恩會面曾引起舉世矚目，認為能解決美朝對立的老問題，結果眾所周知，談判觸礁，雙方退回對峙原位。

美中關係亦未見突破，特朗普初上台時裝模作樣，製造與習近平友好的印象，其實明眼人一早看穿，國際關係並不以領導人的私人關係為主軸，主要是取決於兩國間的實際利益。特朗普政府對華政策的制訂者如前白宮首席策略師班農、前國家安全顧問博爾頓、現任國務卿蓬佩奧都是典型保守派中的鷹派，一直以壓制中國崛起為美國的主要對華戰略目標。他們一手籌劃美中全面對抗的新冷戰模式，鼓起中美貿易之戰，幾番努力才敲定中美第一階段貿易協議。跟着爆出席捲全球的新冠肺炎疫情風暴，毫無準備一心胡混過關的特朗普遂陷入泥沼，只好甩鍋中國意圖蒙混過關。現今在下任總統競選的戰幕下，局勢已經變化，中美第一階段貿易協議不足為特朗普政府領功，新冠肺炎疫情甩鍋中國不果，特氏難辭其咎，如今再有《港區國安法》衝突，特朗普要打中國牌贏取下任總統競選的支持，正陷於進退兩難之局。

剛看了博爾頓的新書《事發之室》（The Room Where It Happened）前面五分之一左右，發覺內容非常沉悶，主要是寫他們這班美國政壇保守派精英如何與特朗普周旋。他們看不起對基本地緣政治事實一無所知的總統，認為他的決定常常是由連任的欲望所驅動。但明知特朗普對他們的理論一無所知亦不耐煩去了解，隨時一知半解便妄下決定，他們在特朗普面前總是噤若寒蟬，任由這個憑直覺而非深思熟慮分析作決策的粗鄙總統下決定，顯示了這班精英懦弱而無能。比起他們的前任如基辛格、奧爾布賴特等有學識、有手段，兼對世局有理論有睿見、能開創世界秩序的決策者來說，完全是不同的層次、不同的胸襟。今天這班精英掌權，也實實在在顯示了美國的沒落。