保就業計劃受惠僱主名單陸續公布，連龍頭私家醫院也榜上有名，據聞單是賭王生前入住該醫院十一年已豪使逾十五億元，想不到這麼賺錢的私院也要申請；至於一連串知名黃店爭相攞補貼更是不在話下。但最令人側目的是，壹淫媒旗下的爛果報及多間公司均有申請補貼，獲批總額接近三千五百萬元，讓人見識何謂一邊吃肉一邊罵娘，何謂犯賤。

別看這些黃店黑媒平時鬧政府鬧中央，擺出不共戴天之勢，一講到錢就狼相畢露，一個鏰也不能少，這絕對不足為奇。連那間深黃冰室也退出黃色經濟圈割席保平安，當知這些人全都是因利而聚，利盡而散。更何況，他們認為自己也有交稅，有義務有權利，收錢收得理直氣壯。然而，壹淫爛果呢？這間一直站在反中亂港最前線、為美國而戰唯恐天下不亂的黑媒機構，是去年反修例黑暴的最大推手，漢奸黎甚至是金主兼黑手，即使它厚顏申請，港府又怎可以無恥照批？

直到今時今日，爛果報依然千方百計抹黑警隊、政府和中央，依然日日夜夜唱衰國家唱好洋人，這樣一個反中亂港的傳媒機構，卻依然獲得政府眷顧，既往不咎，簡直荒天下之大謬。不難估計，審批的人一是爛果報支持者，這樣的無間道充斥整個政府，並不因《港區國安法》生效而有所改變；二是畏首畏尾，憂慮不批准其申請會被外界指為政治打壓，是典型的避事廢官。

問題是，撇除爛果報的政治立場不談，壹淫媒本身犯案纍纍，不僅遭淫審處判以罪成的案底厚過電話簿，近日被外界踢爆一連串犯法勾當更是罄竹難書，包括違法出租將軍澳工業邨營業處所予秘書公司「力高顧問」，為其次子黎耀恩名下的最少九間公司提供秘書服務；將壹傳媒大樓及聖文德堂提供予港獨團體發起罷工罷課公投，涉再次違反地契等等，已有足夠原因不批其補貼申請。敢問犯賤港府對得住納稅人嗎？