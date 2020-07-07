近日，不少香港人談論移民，打算放棄本地的高薪厚職，飄洋海外。不過，落戶後卻未必有甚麼好出路，有的打算賣珍珠奶茶，有的打算從事農務。朋友問我是否也有移民打算，我說完全沒有，一切隨緣自在，這一刻的緣在香港，就好好度日，勉強攀求，又何苦來哉？

今日的世界已變了面貌，人們忽然之間失卻理智，受極端情緒主導，以往認識的公平與包容觀念不再中用，社會逐步靠向蠻荒時代，這年頭生活在強勢管治的社會，或許更能保障安全。

去年的反修例運動，群眾狀若瘋癲，可以火燒活人，用磚頭擲死路過的攝錄者，哪家公司負責人的言論不合我意，就肆意砸毀其商舖，種種行徑跟他們口宣的公義南轅北轍，而暴徒的行徑竟然得到社會上不少人支持。假如你跟人意見不合而被暴民虐打，在以往的文明社會，旁觀者大多會站出來主持正義。但今日的世界則未必，旁人非但不會憐憫，甚至可能會拍手叫好。

談到新冠肺炎疫情，哪怕當真是由中國傳到歐美地區，但責任不在定居當地的華人身上，然而疫症爆發後，美國、澳洲、加拿大不少華人，甚至是亞裔面孔的人，都被人當街指罵、追打。筆者早年亦曾留學歐美，那個年代的人不是這般模樣，起碼能有一點理性，今天的世界確實變了。

近日，歐美又掀起反種族歧視浪潮，就連哥倫布、邱吉爾一類的歷史偉人也被拉出來「鞭屍」。面對這樣一個狂飆年代，在所謂的文明國度，無論生者、死者，安全似乎都沒有保障，西式的民主與法治已經失去了昔日的功能，部分香港人還嚷着要移居歐美，這無異於將自己放在火坑上烤。

所謂世界輪流轉，說不定未來二十年，最能保障國民安全的，是在威權管治下的中國社會。