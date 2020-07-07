美國嘅新冠肺炎疫情持續反彈，七月四日國慶獨立日更錄得逾十二萬宗確診，感染人數突破三百萬就在眼前，而至今死亡人數亦超過十三萬；五月初，死亡人數約六萬七千，兩個月死亡人數已翻了一番！一個經濟、軍事第一的強國，在對抗疫情上堪稱不濟！

呢，特朗普的未來長媳婦、競選團隊要員吉爾福伊爾日前也確診，由於佢係無徵狀感染，會再接受檢測確保結果冇錯，至於佢嘅男友，即特朗普長子唐納德目前無恙，之不過仍要自我隔離，兩人已取消所有近期活動。

特朗普則依然「勇」字掛心口，無懼疫情持續蔓延，日前佢前往俗稱「總統山」嘅南達科他州拉什莫爾山時拒戴口罩，又發表演說指控示威者，批評反種族主義者拆除邦聯領袖及其他歷史人物雕像，連位於華府嘅林肯雕像都唔放過；示威者認為這座雕像描繪一名黑奴跪喺林肯腳邊，係向白種人下跪而引發爭議！特朗普直指示威者「無情地想抹走國家歷史」。

早前特朗普接受採訪，話自己受到種種不公正對待，比林肯更委屈，並隨即在推特上吹噓自己抗疫得當。是否「得當」，相信美國嘅歷史自有公論，之不過就目前而言，美國確實是個「危險國家」，加上種族歧視和示威衝突頻傳，確實「不易居」。美國似乎也有自知之明，其國務院自三月起已暫停使領館所有簽證服務。看來，中國留學生今年都咪旨意可以復課！

美國疫情之所以難以遏制，特朗普嘅「鄙視」口罩是其一，其實共和黨嘅支持者亦無視口罩有防止疫情擴散嘅作用，佢哋堅決反對社交隔離，要立即復工，重新開放健身房、理髮店等，試睇吓佢哋嘅口號：這是一場假危機；我的身體我做主；信仰基督就是疫苗；要麼給我自由要麼給我新冠；我要理髮；人民有選擇死亡的自由！看官，美式民主就是牛，死這麼多人怪得誰？