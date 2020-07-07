美國近日爆發新冠肺炎疫情第二波，感染數字每日均處高位，該國疾控專家亦嘆說情況不樂觀，認為不應過急重啟社區經濟或解封某些疫區，可是總統特朗普的自信心爆棚，更因為美國經濟不能軟下去，這不利於他競選連任，所以冒險通報各州重開經濟，惡果不但令國民重陷疫症危機，也令特朗普政府進退維谷，嚴重打擊未來施政。

同樣的情況亦發生在亞洲的日本及南韓，這兩個深受美國文化影響的國家，第一波控疫策略可以說有一定成果，把感染數字降至低水平，但兩國犯上與美國同一錯誤，以為疫情受控就可及早推動社區經濟，所以逐步重開各類消費場所，導致日本及南韓的新冠肺炎確診個案持續回升。說也奇怪，難道美國文化真的影響這兩個亞洲國家這麼大程度？世衞總幹事譚德塞提出警告，指某些國家開始放寬防疫，此舉無法避免出現本地確診，一些沒有盡力抗疫的國家，未來將難以擊敗病毒，面對漫漫長路。

日、韓信心十足的重啟經濟，或許是受到特朗普應對疫症手法的感染，導致新冠肺炎在這兩個國家再度爆發。日本首相安倍晉三於五月底解除東京和四個地區的緊急狀態，兩日後錄得六十宗新增確診，創下解除緊急狀態後單日新高，夜店及年輕人相關感染個案續增，確診個案中七成為二十至三十多歲，三十一名病人與夜店消費有關。而南韓抗疫效率在疫情爆發初期獲封「全球抗疫模範生」之一，其後梨泰院及物流中心群聚感染個案引起外界質疑，該國政府早前不得不承認發生第二波疫情，上月二十九日新增四十二宗確診，有三十個病例為社區確診，不乏當地教會集體感染。

美國、日本以及南韓的第二波爆疫現象，給各國一個新的警號，就是不能因為感染個案少就忽視控疫，急於重開社區及經濟；帶給國民成功控疫的錯誤訊息，就要接受第二波爆疫的惡果。