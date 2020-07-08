神州觀察：技不如人屢受制　崛起短板需補齊

澳洲政府早前因鼓動國際社會赴華調查新冠肺炎疫情源頭，引發中澳兩國外交摩擦不斷，中方揚言以經濟抵制進行還擊，包括向澳洲大麥加徵關稅，以及將昆士蘭省數間肉商列入停止進口名單。惟據澳媒報道，澳洲一款品牌配方奶粉在中國的銷情再度走俏，公司需增聘人手應對，又表示對兩國間政治爭議可能會造成的風險「看不到任何負面反應」。

這現象其實不難理解，因為中國根本不具備抵制澳洲奶粉的條件，道理更是世人皆知的國產奶粉質量危機問題，從當年的「大頭娃娃」到之後的三聚氰胺毒奶粉、「結石寶寶」，再到近年的固體飲料冒充「特醫奶粉」醜聞頻出，毒害了多少無辜兒童，又令多少家長傷透了心，簡直不堪言說。對國產奶粉信心盡失的國人惟有將目標轉向國外優質奶粉，澳洲奶粉多年來正是憑此贏得中國消費者青睞，亦成為自身無力抵制的產品。

只怕中國政府自己也不好意思拿奶粉來制裁澳洲，否則許多國內民眾也不會答應。就像印度民眾近期因中印邊境流血衝突紛紛發起抵制華貨運動，又是砸電視機，又是拒用智能手機、刪除App，結果中國某新款智能手機在印度剛開售幾分鐘就被搶購一空，說明印度民眾對一些中國貨也有「剛需」，那還怎麼抵制？當然，回歸到自身問題上，中國政府更應充分認識到國產奶粉的質量問題，亦是中國崛起的短板之一，包括一系列的食品、藥品等安全問題不解決，大國崛起也沒多少意義。

再如美英等國對中國科企華為公司的全面抵制行為，同樣是因自身的弱點，甚至是命門、死穴被別人捏在了手中，想動彈也不行，造成這種無奈局面的原因亦十分清楚；可嘆當年還有那麼多人抱着「造不如買，買不如租」的想法，不願吃苦搞科技研發，只想投機取巧，何其不智，教訓又是何等深刻。貿易戰的開打突然讓中國意識到，原來自己與美國的差距仍是那麼大，尤其在晶片等核心技術方面竟需如此依賴競爭對手的施捨，故當對方揮拳過來時，哪裏還有回擊的可能？過不了這一關，中國又拿甚麼崛起？

核心科技是企業之魂，亦是國家經濟發展、大國崛起的關鍵保障，靠「化緣」肯定得不到，花錢也買不來，唯一出路就是靠自力更生，自主創造。事實上，政府這些年在相關科研經費投入上並不算少，只是最終有多少錢真正用在了實處，卻也是一筆筆糊塗帳，反正各種巧立名目、藉機貪佔的情況不少；更有不少抄襲、盜用別人科技成果的醜聞傳出，「漢芯」、「紅芯」以至「木蘭編程」那樣簡單科技也搞「拿來主義」，都叫人看不到希望。