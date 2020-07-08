功夫茶：政治小學雞劣行　拖欠酬金唔肯還

一個人唔係成世都咁好運，一有機會，畀你一次，你卻抓唔緊，分分鐘就由天堂跌落地獄。呢，已故柏楊講得好，野心係促使人類進步嘅主因，不過若然超過自己能力嘅野心，一定闖禍！面對千載難逢嘅良機，第一件事必須先評估自己嘅能力。自我膨脹就會被良機軋死！

功夫茶講緊啲一朝得志便語無倫次嘅政壇小學雞，最有代表性嘅莫如當年當選議員嘅「青年新政」梁頌恆和游蕙禎。兩隻嘢其時意氣風發，喺宣誓就職時發表辱華言論，又指香港不屬於中國一部分，大肆宣揚港獨，行為卑劣，終引起全球華人嘅廣泛關注及嚴厲抨擊，最後喺眾怒難犯下，被褫奪議員資格！

兩隻小學雞刻意將「中國」英文讀成「支那」，其中梁頌恆仲嬉皮笑臉狡辯，稱「我家鄉鴨脷洲嘅英文係咁樣」，一個「衷心無誠，盡出於偽」嘅浮誇小子，難怪啲街坊當年喺海怡半島撞到佢，狂媽叉佢係「支那狗，正走狗」，叫佢回水，乜叫做過街老鼠人人喊打，睇吓頭正痕嘅梁頌恆當時嘅狼狽就感受得到！

政治小學雞如果有半分自知之明，都感覺到自己喺香港嘅政治生命已夭壽！之前仲話會報名出戰新東初選，日前又喺社交媒體發文話唔參加本屆立法會選舉喇！唉，一隻過街老鼠、民族罪人，頭痕就吮腳趾啦！仲出來頭岳岳周圍踱獻世做乜？

嗱！尋日立法會行管會舉行閉門會議，主席梁君彥指，行管會早前向前議員梁頌恆和游蕙禎各追討九十三萬元已發放酬金、利息及訟費，惟梁未有理會，行管會將入稟申請「頭正痕」破產。呢九十三萬元係包括立法會議員一個月薪金九萬多元，以及行管會分別預支畀佢哋嘅八十三萬多元。阿哥，你話做「尊貴議員」幾咁過癮，擔任議員只有十二日，位未坐定已經有成百萬個大洋可以花！唔怪得佢執包袱時，其議員辦公室發現一地酒樽同埋威士忌喇！

講真，喺香港做立法會議員真係幾「尊貴」，任期四年，每月薪酬九萬多，仲有醫療、應酬、交通補貼等，加埋成千萬元，年輕人忽然飛上枝頭，好應該高興吓，飲吓交叉窿歎吓吉品鮑魚都仲得！鬼叫自己啲「鴨脷洲英文口音」累事咩！依家仲被行管會入稟申請破產添！睇怕酒癮發作，只好攞阿媽煮餸嘅雙蒸米酒頂住先！真折墮！至於游蕙禎BB就務實啲，起碼肯透過律師回應還款建議，又唔玩政治轉做KOL，又晒吓白色比堅尼泳裝，網友大讚，轉行成功，相信分期還款不難，點都勝過「頭正痕」一味埋首沙堆，乜都唔理當乜事都冇發生，咁嘅廢青，仲斗膽從政？無責任感無承擔，做鬼都唔靈啦！