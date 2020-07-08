正論：疫潮再度爆發　寬鬆抗疫失策

全球疫情又再反彈，香港難獨善其身，自從廿一日本地零確診斷纜後，形勢急轉直下，昨日新增十四宗確診個案，九宗屬本地確診個案，當中五宗個案為源頭不明，而且患者遍布各階層及地區，據報還有多宗懷疑及初步確診未有公布。市民無語問蒼天，卻對政府抗疫政策充滿疑問。

新增本地個案包括院舍首次失守，一名居於安老院舍的八旬老婦先證實染疫，該院舍其後再有兩名長者確診。由於院舍居住環境密集，令人憂慮成為大爆發群組。而已確知的新增群組便是坪石邨的粥麵店，除有兩名員工確診，再有兩宗個案是曾光顧該店後染疫，其中一人再傳染家中兒子，成為中學生確診個案，所讀學校立即需要停課，未知校內感染情況。醫院管理局九龍醫院一名資訊科技部員工亦中招，令醫院這個橋頭堡也蒙上陰影。而這名患者曾光顧迪士尼樂園，職員及遊人亦恐被傳染。

一傳十，十傳百，港九新界紛紛出現個案，沙田為重災區，禾輋邨與水泉澳邨均有居民確診。而患者年齡層廣泛，並非限於公司或群組，曾到訪及居住地點多不勝數，再加上又有的士司機確診，接觸面無可估計，日內確診患者數字恐怕會急升。外國有研究指病毒又再出現變種，傳染力遠超舊品種，亦令疫苗研發再添障礙，新增個案若是屬於新變種，後果不堪設想。

第三波疫情在社區爆發，專家紛紛批評港府抗疫失策，早先是過早放寬禁聚令，令市民及商戶鬆懈，坪石邨涉事的粥麵店食客便形容，該店衞生情況差，職員未有佩戴口罩。而入境限制措施過於寬鬆，出現漏洞，豁免指定人士檢疫，包括跨境學童、商務人士、機組或航運人員，吸引不少人員在港轉機或轉船。機組人員穿梭各地，是公認高危行業，近期先後有兩名機師確診，而昨日輸入個案亦有豁免檢疫的貨輪人員。還有政府堅拒暫停輸入外傭，出現在僱主家中檢疫後確診個案，這些隱形傳播鏈增加疫症蔓延風險。衞生防護中心急急補鑊，宣布今日開始會強制經機場到港的機組人員，到亞博館提交深喉唾液樣本作病毒檢測。亡羊補牢，可惜為時晚也，疫情已蔓延開去。

抗疫失職，牽一髮動全身，一拖再拖、原定本周公布的「港版健康碼」，因為本港再度疫情惡化，據聞政府考慮押後推出，出台無期，除非疫情有改善。粵港澳三地逐步恢復交流，重新開關，本來是市況復甦的希望，現在又再失望，經濟短期內反彈恐怕無望。市民指派錢一萬元到手，只能紓困一時，政府會否又派錢來補救自己失職的責任？

台灣及澳門都顯示抗疫成效，疫情老早受控，香港相形見絀。台澳都希望盡快開關帶活旅業，挽救經濟，可是兩地對香港來客仍然要實施檢疫，實是迫不得已。香港廢官不但禍及本地居民，亦拖累鄰近地區。昔日亞洲四小龍，已經淪為大灣區一條害蟲。