世界視線：選民意願被歪曲　美式民主云乎哉

美國最高法院日前一致通過，「選舉人」投票選舉總統時，必須完全遵照該州選民的投票結果，並且賦予各州政府權力，懲罰那些不按選民意願投票的「失信選舉人」。

眾所周知，美國總統並非經由一人一票的直接選舉方式產生，而是在各州根據「贏者全拿」原則，決定該州份的選舉人票花落誰家，拿取過半數選舉人票的候選人即可入主白宮。此一制度造成的後果是，在大州以微弱優勢勝出，即使在小州丟失再多選票，也能順利當選。前總統小布殊和現任的特朗普，均是此一制度下產生的「少數總統」。

而令問題更複雜的是，少數選舉人並未按照所屬州份普選結果，投給相關候選人。二○一六年大選，民主黨候選人希拉妮在科羅拉多州及華盛頓州取得勝利，但當地卻出現「失信選舉人」，科羅拉多州選舉人巴卡把票投給了俄亥俄州共和黨籍州長卡西奇，而三名華盛頓州選舉人則投給了前美國國務卿鮑威爾。這些「失信選舉人」最後被州政府撤銷選舉人資格，繼而把官司打到最高法院，挑戰州政府僅有權規範選舉人如何選出，而非選舉人如何投票。

選舉人票制度違反「一人一票，票票等值」的基本民主原則，一向為人所詬病。在這種制度下，選舉勝負關鍵取決於少數幾個關鍵大州的投票結果，其他像阿拉斯加州等只有幾張選舉人票的州份，往往會淪為「路人甲」。事實上，特朗普之前就曾形容選舉人票制度是「民主的災難」，聲稱二○一二年共和黨的羅姆尼能在普選票上擊敗奧巴馬（其實並不是），卻輸掉大選；到了自己成為這種制度的受益者後，才轉軚捍衞。事實上，用「選舉人票」還是實行「簡單多數制」，一直是美國國內爭論不休的議題，曾參加民主黨初選的麻省參議員沃倫，就公開主張廢除選舉人票制度。

今次最高法院的裁決，再次引出一個問題：既然個別州的選民意願不可違背，為甚麼不乾脆實行簡單多數制？選民的意願被歪曲，美國又如何配稱世界民主的典範？