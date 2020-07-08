歐盟重新開放邊境，但是只對十幾個國家，包括加拿大、澳洲、新西蘭、日本、南韓、泰國、盧旺達、烏拉圭，東歐的黑山、塞爾維亞，以及北非的阿爾及利亞、摩洛哥和突尼斯等，中國則在於是否與歐盟同等互相開放邊境。歐盟選擇的十幾個國家，是疫情處於低風險者。英國亦公布「空中橋樑」計劃，幾十個國家和地區入境可免十四天隔離，其中大部分是歐洲國家，亞洲是日本、南韓和越南，中國內地不在名單之內，但包括港、澳、台，也沒有泰國。

這兩張名單表示歐盟與英國可與這些國家和地區恢復人員往來，減除疫症的限制。名單主要是歐洲為主，加上部分北非、東歐國家，可說是大歐洲區域，美國以及中南美洲國家不在其列；歐盟的名單裏有加拿大，英國則排除加拿大，顯然後者是害怕美國的牽連。

大歐洲以外，亞洲主要是中、日、韓三國，加上泰國或越南。英國不列中國內地而列港、澳、台，相信是政治取向。歐盟列中國，相信包括港、澳，沒有台灣，也是政治的取捨。歐盟的疫情逐漸穩定，中國大可與之互開邊境，加強經貿文化往來。

歐盟及英國的重開邊境及其選擇性的名單，正顯示新冠肺炎疫情對國際政經格局的衝擊，開放名單取決於當地疫情，反映出該地政府的防疫治疫乃至社會治理的能力。疫情拖延，對該國經濟與社會、政治都會有大的衝擊。對全球而言，有說疫症的打擊超越金融海嘯和大蕭條，甚或比兩次世界大戰更為嚴重。在一國而言，破壞的程度可能更甚，整體發展走上倒退。疫情拖延下去，不但國內重災，更會受國外排擠、封鎖，且在外國封鎖之下，引發國內更大的恐慌，社會經濟惡化。美國與巴西正處於這樣的境況，印度也陷於同樣困境，主因是三國疫情開始失控，俄羅斯反而正在改善。

今後的時間在國際新格局而言是關鍵。以歐盟的名單為例，將會逐步增加疫情改善的國家，擴大範圍，這必然有助歐盟與這些國家經貿的改善和發展。相對而言，不入名單的國家便受到排斥，它們也對內解決不了疫症，對外沒法恢復正常經貿，在歐盟的體系外被邊緣化。或許它們並不會完全被隔離在國際貿易之外，但打擊仍會十分嚴重，外貿大跌也屬必然。此中美洲以美國為首的情況似乎會是最嚴峻。美國疫情失控，禍延中美洲，更加劇國內孤立的傾向。至於中國，大可倣效歐盟，也可稍為等待，看各國疫情的演變，但早晚亦應建立疫情中的開放邊境範圍，開放的經濟圈。