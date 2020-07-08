北京制訂「一國兩制」大政方針解決香港回歸問題時，東西方冷戰正酣，北京對抗西方搞和平演變已有多年經驗，而且啟動了改革開放，準備摸着石頭過河。中南海對一國兩制今後在香港的實行會遇到甚麼挑戰和問題，不是沒有考慮。不過形勢比人強，改革開放、實現現代化的大局，充分利用香港的獨特價值促進中國走向強國富民之路，是壓倒一切的大戰略、大需要。然而中南海當年還是很擔心，內外敵對勢力勾結下會在香港製造動亂，破壞香港繁榮穩定，奪取管治權，對內地和平演變——今天的說法就是「顏色革命」。

北京當時有這樣的警惕和擔憂，是因為從上世紀五十年代起，就見識過西方陣營和社會主義國家執政黨中的資產階級代理人相配合，發起一波又一波的動亂，如波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克都以所謂「民主運動」顛覆社會主義和當地政權。社會主義和資本主義「誰戰勝誰」的戲碼一齣接一齣上演，你方唱罷我登場。

北京清楚，在中國的改革開放中，在香港實施一國兩制時，這樣的鑼鼓大戲也會上演，鬥爭不可避免，「有時甚至會很激烈」。而鄧小平更加清楚，這種鬥爭無論在中國內地或香港，核心問題在於政治制度。資本主義顛覆社會主義的根本利器就是美國和西方的「三權分立」政體，在中國搞「三權分立」，共產黨就要下台；在香港搞「三權分立」，就會讓社會主義、「一國」和中央權威瓦解，香港就會成為獨立的、完全「自治」的政治實體。

因此，鄧小平一再強調，香港政改決不能搞「三權分立」，而香港內外敵對勢力也當然知道問題的關鍵，知道用「民主拒共」、「爭取普選」、「去中國化」等鬥爭手段最能爭取「三權分立」。其實，在一國兩制設計下，在港英政治遺產基本保留的現實格局下，香港正是最有條件實現「三權分立」，反對派只要奪得立法會和行政長官「雙普選」，把中央和一國的角色排除，就能庶幾實現。對此，過去是和平爭取，現在是暴亂衝擊，以暴力革命亂中奪權也。