嘴上說不要，身體很誠實。漢奸黎以反中亂港為己任，旗下傳媒與港府勢不兩立，但好笑的是，當港府推出保就業計劃時，爛果報一方面質疑以「公帑代出糧」，一方面急不及待申請，結果連同旗下多間公司獲批補貼共三千四百多萬元，真可謂厚顏無恥。骨氣云乎哉？脊樑云乎哉？

古人恥食周粟，寧願餓死也不折腰。現代人雖然做不到，但起碼也應該有點尊嚴或原則吧？漢奸黎口口聲聲不做契弟，其實他的行為已出賣了自己，這種人見利忘義，如蟻附羶，正是如假包換的契弟。當然，這年頭契弟多的是，反對派政客和黃絲黃店都是這類貨色，他們一個個正義上身，甚麼「五大訴求」、「光復、革命」，到頭來統統抵不過一個「錢」字。黃絲們也許會說，政府公帑人人有份，不拿白不拿。但不要忘記，正是因為他們攬炒，香港才會淪落到如此地步，他們邊喝奶邊罵娘、邊吃飯邊砸鍋，難道不覺得難為情？或者他們臉皮已厚到根本不知何謂難為情？

說來實在諷刺，多年前漢奸黎被踢爆向反對派秘密捐款四千多萬元，主要用於非法佔中，沒想到如今竟獲三千四百多萬元公帑補貼，等於港府間接資助反對派佔中，你說怪不怪？事實證明，香港最大的問題不在於反對派如何搗亂，而在於港府敵友不分，反中亂港永遠有運行。

天下之事，不難於立法，而難於法之必行。《港區國安法》寫明，通過各種非法方式引發香港居民對中央政府或香港特區政府的憎恨並可能造成嚴重後果，已屬勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。據此標準，反中亂港傳媒注定難逃法網，他們天天煽動反中仇共情緒，叫囂「結束一黨專政」，甚至學邪教口脗詛咒「天滅中共」，白紙黑字證據確鑿，為何港府不採取行動，反而予以資助？有人聲稱在大陸坐監就是地獄，為何中央不讓其得償所願？