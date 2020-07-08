扭計的孩子有糖吃，這句說話最適合用來形容黎智英及其旗下壹傳媒。這個傳媒敗類作新聞，誨淫誨盜，荼毒青少，煽動反中亂港，鼓吹上街反政府，應該取締卻又讓其生存了廿多年。近年業績連年虧損，流血不止，股價屢創新低，刊物摺完又摺，離全面執笠看來不遠了。諷刺的是，自己質疑港府的保就業計劃是「公帑代出糧」，但壹傳媒旗下《蘋果日報》及多間公司照樣申請該計劃。更荒謬的是，竟然獲批出補貼總額接近三千五百萬元，政府資助媒體反中亂港，簡直是天下奇聞。

黎智英過往有律政司做保護傘，原來政府高層也是小鬧大幫忙，「雪中送炭」讓壹傳媒吊命多一會兒。不知道香港眾志一幫年輕小漢奸見到大漢奸獲公帑補助，會否後悔解散太過心急，既然政府採取寬鬆態度，難保將來不會對他們青眼有加，撈個一官半職，做個副局長或政助，月薪十數萬元起錶，做多幾年，買樓不是夢。羅冠聰老早逃到海外，一就是做難民，一就是二等公民，現在應該感到自己太傻了。你看黃之鋒還是自由自在，自出自入，哪像網上所傳是在被捕熱門的排名榜上？

大漢奸沒有特別長處，打倒昨日的我卻是最擅長，學者批評「有着數就去拎，唔講原則」。除了漢奸之稱，黎智英亦是人所公認的契弟，曾承諾不出售壹傳媒旗下刊物，否則「一世變契弟」，最終卻食言出售旗下部分刊物。黎一邊旗下公司收政府資助，同一日在網上節目唱衰《港區國安法》，指其條例模糊，猶如頭上一把劍，並大談「契弟」論，果然是「契弟專家」。

漢奸黎的「叛國禍港四人幫」同黨李漢奸，最近忽然支持港府就《基本法》廿三條立法，並與港獨劃清界線，予人「識時務」觀感，懶得理被指變節問題。財可通神，前途亦緊要，民主派「棄暗投明」例子可不少呢！