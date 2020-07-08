從傳媒報道得知，又有人陷入電話騙案，一下子便被騙約十萬元。我實在想不通，為何今時今日還會有人上當，損失動輒幾十萬到幾百萬元。

特區政府一早便苦口婆心，在免費電視播出宣傳片，告誡市民慎防電話騙案。宣傳片清楚指出，騙徒來電的伎倆，多數是自稱入境處人員、銀行職員或速遞公司職員，指當事人有親人出事被扣，要匯款到某帳戶擔保；又或者有可疑速遞物件被公安扣押，要付款抵押作處理；又或者銀行戶口有令人懷疑的金錢進出，需要凍結調查，叫當事人把錢轉入另一戶口等，總之藉口多多，最後還是要當事人把錢存入某些戶口，然後被騙徒轉走才知受騙。既然一早有許多宣傳，把騙徒的伎倆都清楚列出，提醒市民慎防受騙，為何還有這麼多人受害？

看了不少案例，發覺有幾個特徵值得注意，第一是受害人以長者居多。行騙者打出的電話應該是用電腦隨機抽出，致電時不可能知道對方是長者。所以可以作出推測，是接電話者的反應問題。是否年紀較輕者反應較快，一得悉來電者是陌生人專門問一些啟人思疑問題便立即收線，老人家可能聽覺不靈，警覺性低，接電後對話時間較長，容易在談話中暴露自己弱點，給對方可乘之機？

第二是受害人懂普通話的較容易中招，可能因為來電的騙徒多數來自內地，部分來自台灣，都是普通話地區，那些騙徒就算講粵語也帶很重口音，容易辨認得出。近來不少這類來電接通後，播放的先是一段粵語錄音，跟着是普通話錄音，都是叫接電者再按掣轉駁，估計是用電腦先抽出電話號碼直撥，確定有人接聽能夠溝通，轉駁後才由騙徒接聽通話，可以節省一些人力。有朋友接電話時習慣性先以英語回應，發覺接到這類可疑陌生電話時，來電者立刻收線，可見這些電話騙徒大多數不懂英語，又或者講英語的電話騙徒不在香港範圍活動也說不定。

第三是這些騙案之中，無論冒充速遞、入境問題還是銀行問題，絕大多數都與內地有關，往往把答話的當事人轉到冒充的公安人員，當轉到內地「公安人員」接手這一步，他們便可以全普通話對話了。我曾經遇過一次，我堅持聽不懂對方的普通話，要求對方改用粵語，雙方糾纏一番後，對方悻悻然收線，大概是不想在難纏的對手身上多浪費時間。我曾經多次把懷疑是電話騙案的來電號碼報告警方，要求追查，但警方認為難以確定是電話騙案，沒有受理。其實如果警方反應積極一點，肯跟進去調查，這類電話騙案不難偵破。