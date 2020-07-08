香港去年爆發反修例黑暴，中央加速「另起爐灶」，繼高調宣布支持深圳建設「先行示範區」，發展為創意產業中心及與國際接軌的金融中心，以及推出措施助澳門由博彩型經濟轉型至金融產業，發展人民幣計價股票交易所後，海南自貿港更成為近期熱話。除了貨物貿易零關稅之外，亦會分階段開放資本項目，推進自由貿易港與境外資金便利流動，下一步更會推出政策吸納人才。

日前一千多頭零關稅的澳洲活牛運抵海南，吸引大量民眾排隊搶購。海南市面上同類牛肉的價格多在每斤六十到七十元人民幣，零關稅進口則每斤售四十九元左右，相等於打了七五折。而這僅是開始，隨着當局宣布離島旅客每年每人免稅購物額度，從三萬元大幅提高至十萬元，勢必吸引全國旅客來到海南掃貨，過往內地旅客來港爆買的情景相信很難復再。

事實上，香港至今仍就中港通關問題吵鬧不休，別說全面通關無期，單是「粵港澳健康碼」都拖拖拉拉，還怎麼可能恢復正常旅遊往來？尤其是本港疫情反覆，最近頻頻確診本地個案，證明病毒一直潛伏在社區裏，加上反對派逢中必反，港府又軟弱可欺，只要稍為放寬中港交流，政客必然借機大鬧，最後又是廢官跪低。在零旅客的情況下，香港購物天堂的美譽拱手讓予海南又何足為奇。

三十年河東，三十年河西。以過去被港人視為揼骨沖涼後花園的深圳為例，現在已是煥然一新，不僅早已成為科技重鎮，綜合競爭力超越香港，經濟總量甚至後來居上，連貨櫃吞吐量都已拋離香港。澳門更不用說，被國家領導人譽為「一國兩制光輝典範」，人均GDP老早超越香港，連抗疫都贏香港十條街。

鄧小平早就說過，要在內地再做幾個香港。海南自貿港一旦成功，不難複製到其他城市，鄧公預言成真。香港有些人自以為高人一等，其實跟井底蛙無異。