七月六日，恒生指數收市報二萬六千多點，單日上升近一千點，而且連升多天，氣沖牛斗。不少財經專家愛解讀市場，碰上升市、跌市都要找理由解釋一番。筆者對此從來一笑置之，曾苦口婆心告誡讀者，股市起落很多時並不理性，不信的話，就以近期市況為例，且聽我道來。

恒指在七月頭一舉突破二萬六千點，你知道上一次在同樣水平是甚麼時候嗎？讓我告訴你，那是在今年二月尾。比較二月和七月，香港內外的政治、經濟環境可謂截然不同，恍如隔世。如果客觀因素當真能左右股市，為甚麼經歷大變後的恒指，竟然還能在同一位置？

二月時，世界經濟的頭號巨人美國仍然晏安，新冠肺炎在當地尚未大爆發，白宮主人特朗普老神在在，聲稱美利堅防守嚴密，疫患難以大舉入侵。但不過是幾個月光景，如今美國已成為全球受感染及死亡人數最多的國家，疫情更不受控，確診人數屢創新高。華盛頓原本估計今年全國經濟增長率可達百分之二以上，但據國際貨幣基金組織最新預測，美利堅的全年增長率將是負百分之八，一來一回，竟然相差了十個百分點。不是說美國打個寒噤，香港經濟也要患重感冒嗎？現在美國患重感冒了，何以香港股市卻渾然不覺？

除了美國之外，香港經濟也深受中國內地影響，二、三月期間，有中國領導人仍然樂觀，說全年經濟增長或許尚能「保五」。如今情勢急轉直下，內地早已不敢再設定全年增長目標了。況且二月時，中央尚未在香港推出《港區國安法》，今天新法已然落實，不少外資與港人都嚷着要出逃，幾乎沒有人能看通維港兩岸未來的前景。

世界與香港都變了天，恒生指數卻像甚麼事也沒發生過，未知財經演員們，對此又作何解釋？