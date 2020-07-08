香港電台成日被人炮轟係「講錯電台」，節目偏頗係人都知，尤其是仇警、唱衰警察最耍家，屢次被指違反通訊條例及一國兩制原則，加上每年狂燒公帑十億元，經常被指大花筒。有識之士就話喇，港台咁反骨，政府花咁多公帑喺佢身上，但佢冇履行公家電台宣傳政府政策應有職責，及向社會發出正確嘅訊息，倒不如執咗佢，政府不但可以有塊靚地，而且唔使養隻狼狗咬自己心口添！

諗落又有道理。剛過去嘅七一升旗禮及酒會儀式，有關活動向來由港台製作，政府今年卻交給無綫製作承辦，有論者就指政府要陰乾香港電台。審計署每年嘅審計報告對港台「衡工量值」，自不免炮轟點解花咁多公帑去養「懶人」？其實老朽都好迷惘，港台嘅存在，近十多廿年來究竟對政府嘅作用係「利多於弊」定係「弊多於利」？若是後者，咁就要揮慧劍斬孽緣，無謂畀機會佢好似啲網上情緣騙徒，甜言蜜語係咁呃寂寞女人錢囉！

商務及經濟發展局日前公布，為檢討香港電台嘅管治而成立嘅專責小組，將於本月中展開運作，預計需要約六個月時間完成檢討工作，並指派首長級政務主任丁葉燕薇擔任主任。有學者認為，當局明顯希望用公務員處事方法重整港台，以強化港台作為政府部門嘅角色，從而降低其媒體嘅功能。有議員指小組嘅成員大多數係善於管理財政嘅官員，質疑難以解決節目內容偏頗問題，直斥政府「假檢討，真敷衍」！

一個積弊咗咁多年嘅「講錯電台」，空降一個無傳媒經驗嘅政務主任去抽絲剝繭，理順錯綜複雜嘅人事，仲要去解決節目內容偏頗等問題，難度一定大喇！一句「主觀意志」、「外行人管內行人」、「漠視前線員工聲音」都已經好難頂喇！港台一向過於自由，而自由過度，就係放縱！放縱過度，就係無規無矩！如今有個「專責小組」𥄫住， 咪畀佢做大花筒，點都係好事！