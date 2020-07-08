全球新冠肺炎爆發未有休止，部分國家更有第二波爆疫危機，控疫措施重要外，更需在短時間內研發出針對新冠肺炎的疫苗去防治。由歐盟國家、倡議團體「全球公民」及多名音樂家發起，上月底於網上舉行的籌款活動，有包括來自美國、加拿大、歐盟委員會及歐洲投資銀行等的捐款，最終成功籌得六十九億美元，款項將用作研發疫苗與治療方法、進行更多病毒測試及支持貧窮國家應對疫情。

歐盟委員會主席萊恩認為，成功研發疫苗後最重要的是必須惠及所有有需要的人，未來會說服高收入國家為低中收入國家預留疫苗。英國首相約翰遜認同這個責任，說有道德責任確保所有人都獲得疫苗。這種說法，打破了美國早前指該國是投資在研發新冠肺炎疫苗最多的國家，所以有優先權使用疫苗的說法。

英國牛津大學和英國阿斯利康藥廠合作研發的新冠肺炎病毒實驗疫苗，有機會成為目前臨床試驗進展最快和最先進的產品，已開始人體試驗。世界衞生組織表示，全球現有二百多種疫苗正在研發，當中十五種已進入人體臨床試驗階段。研發疫苗是一項商業投資及競賽，誰先拔頭籌就能豬籠入水資源無憂，幸好今次研發具競爭性，隨時多項研發也取得成功，對全球抗疫起到廣泛作用，肺炎疫苗將不會是天價。

但必須知道，現時非洲及其他貧窮國家爆疫數字不高，這不代表他們沒有受新冠肺炎正面衝擊，只是這些國家欠缺檢測器材及經費，實際感染數字可能是公布的百倍千倍。人命沒有貴賤區分，這些隱藏新冠肺炎爆發大危機的貧窮國家，更需要國際關顧。

世衞完全了解貧窮國家對疫苗的需要，所以當新冠肺炎疫苗研發成功後，就應充當分配疫苗的糾察角色，分批次供應給不同國家，有能力抗疫的國家先讓出疫苗給貧困國家接種，堵截疫源，再全球一起殲疫。