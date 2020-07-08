大約兩年前，黃大仙獅子山公園出現多宗登革熱個案，令當局需封鎖該公園一個多月，以便進行大規模滅蚊及持續監察的工作。就此，即使今年出現新冠肺炎疫情，但我們也不應忘記其他熱帶傳染疾病，必須做好所有防治蚊蟲的措施。

早在四月，衞生署公布今年首宗本地登革熱個案。可幸的是，該名患者對新冠肺炎病毒檢測呈陰性，沒有受到兩種病毒同時夾擊。然而，該名患者始終沒有外遊紀錄，相信登革熱的源頭位於本地。就此，衞生署呼籲市民出外除佩戴口罩外，亦需注意防治蚊蟲的措施。當局同時指出，若然本港未完全消除新冠肺炎的威脅，又要應對登革熱的來襲，將會是「相當麻煩」的情況。

看看同樣處於熱帶地區的新加坡，它今年已錄得一萬四千多宗登革熱個案，並造成十六人死亡，較往年的數字為高。有報道認為，由於當地受新冠肺炎所影響而採取「阻斷措施」，導致建築工地或其他地方出現真空狀態，使蚊蟲孳生數目快速增長。就此，當地不得不視登革熱為「嚴重公共衞生威脅」，在全國加發驅蟲劑及檢控忽略蚊蟲孳生的行為。

至於香港，雖然今年沒有大規模爆發登革熱疫情，但我們也不能掉以輕心。事實上，當局多年來一直重視滅蚊措施，以預防登革熱、寨卡或日本腦炎等經蚊子傳播的疾病。早於二○○三年，食環署展開對白紋伊蚊分布的監測，並引入「誘蚊產卵器指數」，以統計蚊子幼蟲的孳生比率。自計劃開始至今，長期收到一定的成效，能為當局針對某區的滅蚊工作提供參考數據。

雖然如此，但多年來一直有地區人士關注到，當局只針對白紋伊蚊採取行動，因此希望能夠全面監察其他傳播疾病的蚊種。直至近年，食環署終於開始收集可引發日本腦炎的三帶喙庫蚊數據，在全港多個選定地區捕捉該種成蚊，以檢測其是否攜帶病毒。另外，當局亦開展防控可傳播瘧疾的按蚊，並且在鄉郊六百多條河溪實施相關措施。

與此同時，政府陸續引入物聯網技術，並改良誘蚊產卵器設計，用以提供實時的成蚊數據。過往，由於食環署的產卵器只能捕捉相關蚊種蟲卵，所獲得的資訊可能出現一定程度滯後。如能引入實時的數據收集並在網上公開，將能使大眾市民更有效地監察到當局的工作，亦能快速對成蚊密度高的地區進行必要反應。

另一邊廂，社會開始留意到蠓蟲在社區孳生的情況。雖然蠓蟲一般不會傳播嚴重的傳染病，但當幼童被其叮咬後會非常紅腫，實在不能忽視其存在。坊間一直要求當局倣效防治不同蚊種的方法，編製蠓患的特別指數，惟當局一直以情況不嚴重為由推搪。就此，我們實在希望部門能夠理解社會的訴求，尤其是對於有幼童的家庭來說，必須盡快杜絕蠓患的問題。

最後再次重申，我們在防範新冠肺炎的同時，亦要做好遏止蚊蟲孳生的措施，避免熱帶傳染病大規模爆發，繼而令醫療系統不堪負荷。