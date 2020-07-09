功夫茶：公僕宣誓裝假狗　斗膽作反炒無赦

自上年六月黑暴爆發以來，社會仍難言安，止暴制亂淪為空談。最攞膽嘅係公僕吃裏扒外，出皇糧竟擺正堂軚反政府，籠裏雞作反，政府內部一片黃，吃飯砸鍋，花樣百出，連紀律部隊消防員都有唔少擼起衣袖同政府對着幹，淪為暴徒！問你死未？

呢嗱，剛過去的七一有大批市民無視《港區國安法》已生效，依然上街示威，有約三百七十人被捕，其中有三名海關關員涉非法集結等罪名被捕，話就話冇干犯《港區國安法》罪名啫，之不過，如此無視公務員守則，難怪海關關長震怒，指會追究到底絕不姑息！功夫茶早前都話，政府管治冇勢就係廢，唔執正嚟做，空談嚴懲係冇用㗎！同啲叛國禍港嘅洋奴漢奸一樣，唔見棺材唔流淚，國安立法全部變死狗！當然，能否真正震懾，仲要睇吓律政司檢控能否一劍封喉，抑或到喉唔到肺，若然虛晃一招，雙眼反白，又係止唔到咳吖！又係「好人不出頭，壞人背了世界走」啫！

嘞！《港區國安法》日前喺香港全面實施，政府尋日向立法會公務員及資助機構員工事務委員會提出建議，所有於今年七月一日或之後新入職嘅公務員，必須簽署文件確認擁護《基本法》以及效忠香港特區政府。有鐵飯碗，簽個字，基本嘢啫！依家先做已經遲，又係「遲做好過無做，做咗先係正路」，算係將功補過。

至於現職公務員，當局建議先安排喺政府決策過程中，擔任重要角色或較高職級者，以及職務較為敏感嘅公務員，如紀律部隊人員、政務主任、新聞主任及律政人員等公務員，以宣誓或簽署文件確認擁護《基本法》，以及效忠香港特區政府；而其他公務員嘅宣誓或簽署文件程序，則在其獲推薦晉升或轉任其他職系時進行。正常吖！

講到尾，呢啲都係形式。好似一紙婚書，個個都誓神劈願要對彼此不離不棄、照顧一生㗎啦！簽咗唔等於一生一世唔會變；同樣道理，簽咗「效忠」就係效忠，乖乖做個好公僕，忠於政府，為市民服務？唔會再端起碗來吃肉，放下筷子罵娘？託付一生咁簡單、管治一個團隊咁容易，畫隻龜就掂，就唔使咁頭痕啦！

食得公僕呢碗飯，尤其那些高薪厚酬嘅，擁護和效忠《基本法》和特區政府係基本之義，阿哥，加入公務員隊伍，吃皇糧，宣誓係冇難度，有人都係當食生菜啫！問題係簽咗而違反宣言約章，政府必要釐清罰則，做到「賞一人而天下知所從，罰一人而天下知所避」，對唔安分守己嘅公務員一定不姑息，一味警告又警告，當你唱歌咋！應該係「即炒無赦」！否則，簽再多嘅誓盟丹書，都係裝假狗，瘀到嘔！到頭來又係自欺欺人被人欺！