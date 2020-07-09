神州觀察：巴士離奇衝水庫　飛來橫禍怎避免

貴州省安順市一輛滿載乘客的公交巴士，日前經過一個水庫時突然轉向直衝而下，復墮入十米深水底，飛來橫禍導致至少二十一人死亡，十六人受傷，死傷者中還包括十數名正在前往參加高考的學生。事後相關搜救及醫治工作亦已全面展開，惟眾多逝去的生命再也無法挽回，數十個幸福家庭從此變得支離破碎，類似悲劇如何預防及制止，值得當局反思。

雖說禍事原因需以最終的官方通報為準，惟在結果出來前，民眾早已議論紛紛，傷心難過之餘亦給出不少「合理推斷」，譬如車輛機件故障，司機疲勞駕駛，突發心臟病，或是乘客搶奪方向盤所致。當然也有更令人「細思極恐」的分析認為，該宗事故像是司機故意為之，因為從各種已公開的現場視頻看，不無離奇怪異之處，尤其是巴士等待車流減少、突然轉向直衝入水庫等操作，與其說是失控，倒不如說是人為控制造成，如此恐將成為又一起報復社會的惡性事件。

老實說，以上種種猜測並非全無根據，事故原因或許就是其中之一，過往亦不乏相關例證，總之不管是何種原因所致，背後凸顯的都是一個個無法迴避的事故安全漏洞和監管責任。譬如交通運輸部於事後緊急印發的警示通報中提到，要督促公交企業密切關注駕駛員的身體、心理健康狀況，嚴禁客運車輛「帶病」運行；而這樣的監管責任本應是在平時就被充分落實，亦是最大限度避免類似禍事發生的有效手段之一，不能總待出了事才去強調。

若是因搶奪方向盤肇禍，想來也不會令人感意外，像當年導致十五人罹難的重慶萬州巴士墮江慘劇便是由此而來，事後當局亦曾表示會加強立法監管，提升公共交通安全秩序，惟事實證明，相關惡行並未被有效制止，仍在各地頻繁出現。北京豐台區近日又有男子因車資問題搶奪公交方向盤，人們不禁要問，一個個如同亡命徒般踴躍以身試法，動輒就要攬住眾多無辜一起死，戾氣縱橫之餘，是否說明相關處罰力度仍然太輕，根本起不到阻嚇作用，市民的生命安全又將如何保障？

如果是司機報復社會之舉，則更需要加強源頭防範，須知內地近年不時上演大屠殺式報復社會慘劇，每每將好端端的人間變成煉獄，一再製造社會恐慌，都讓民眾愈來愈失去安全感、幸福感。屠夫行為固然不可原諒，但必須弄清楚背後的作惡動機，有多少冤屈、不公屬真實存在，為何不能及時解決，以致拖成了一個個計時炸彈，令全社會受害？

雪崩的時候，沒有一片雪花是無辜的，又有多少純粹的飛來橫禍？各行各業的安全生產惟有靠平時多花心思，防患於未然。