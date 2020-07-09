正論：三波爆疫急堵截　針對措施速出台

新冠肺炎社區第三波爆發危機擴大，昨日新增廿四宗確診個案，當中十九宗為本地確診感染，較前日九宗倍增。確診個案有六宗與「彬記粥麵美食」、「新發茶餐廳」和的士司機有關；八宗來自港泰護老中心的院友及員工，但仍有五宗確診患者的感染源頭不明，反映到過去兩日爆疫新一波遍及學校、安老院舍、醫院、餐廳、的士司機，確診患者日常生活行蹤遍布全港，導致病毒在社區傳播，疫情危急，絕不能像過去般怠慢被動，政府更需要主動出擊抗疫。

特區政府在這場新冠肺炎疫症的表現，實在是差強人意，由早期沒決斷性去封關，堵塞從內地及海外病毒傳入本港，推出措施只是斷截禾蟲，每每在發生問題後，才想辦法應對，沒有前瞻性的防疫策略，導致爆疫前期效果不彰，至今仍然沒有嚴謹的樣本檢測制度，令不少隱性患者潛在社區。

所謂忠言逆耳，捨難取易正正體現在防疫檢測工作。香港大學微生物學系講座教授袁國勇所說，之前兩波疫情爆發都與香港邊境檢疫漏洞有關，讓轉機返港人士不用測試是「傻」，但政府一直沒有提升每日病毒檢測數量至七千五百個，結果每當出現個案，就立即研究防疫措施應對。疫情反覆至今，衞生署每日透過各項收集樣本檢測的數字只維持在五千多個。

沒決心不徹底就令社區留有隱性患者，衞生部門辯稱要推高檢測數字，需要長時間去做，但從來就沒有統籌如何增加檢測，反之在六月初疫情較穩定時，這項預先檢測任務又拋諸腦後。

疫情新危機是安老院舍爆發，原來衞生部門為全港一千多間老人院舍、每間三名員工完成深喉唾液檢測，全部對病毒呈陰性就了事，如果這類高危的安老院舍陸續爆疫，後果不堪設想，難道政府要看到大批安老院舍爆疫，上年紀的公公婆婆感染後賠上性命才醒覺，萬萬不能「唔見棺材唔流眼淚」的慢九拍，既然安老院舍有感染確診，當局理應立即為全港老人院舍做院友及員工深喉唾液檢測，同時巡查各院舍的環境衞生及防疫措施，較院舍再次大規模爆疫症後才設法補救為佳。

連續兩日本地確診個案增加，佐證了多位傳染病專家預期的社區傳染，其中一個較明顯的傳播媒介是的士司機，有個案是司機及家人均告確診，司機踏足進餐的「新發茶餐廳」亦增加確診個案。政府絕不能坐以待斃，任由這個的士司機及餐廳群組繼續爆疫，相反需要積極抗疫，短時間內訂出為曾經踏足爆疫茶餐廳的的士司機做樣本檢測，及早篩查出隱性患者，全力堵截這個播疫媒介。

播疫總比抗疫快，但不能因此而不設法堵截疫源，吸取過去抗疫經驗，政府有必要盡快考慮是否在疫情加劇下，重新執行過去多項公眾及社區抗疫措施。正如行政會議成員林正財提議，如果繼續出現來歷不明個案，有需要「大刀闊斧」收緊防控措施，從科學角度，收緊食肆的社交距離措施是必然要做的事。這次本港第三波爆疫再凸顯食店人多一起進食時的傳染危機，必須考慮重新收緊將食肆等處所可容納人數由現有八成降至上限五成，恢復一枱四人及枱間距離等安排，以減低人多除口罩進食的感染風險。

娛樂及消費場所的關閉令，在過去抗疫產生良好的效果，堵截不少因人多密集而帶來的傳染風險，今次第三波爆疫雖然未有個案在卡拉OK、夜店、夜總會、酒吧或麻雀館爆發，但為了防止病毒有更多傳播機會，再引用法例要求該類場所停一段時間，都是值得考慮的做法。

近兩日學校確診個案令家長擔心子女會否受感染，中學校長會主席鄧振強批評，教育局的復課指引沒有提及學校應對出現疫情的具體處理方法，現時多間學校處理方式不一致，停課日數也不同，敦促教育局盡快更新處理疫情的指引。可是學校爆疫下又有大批學生一起上課就有危機，教育局需要迅速決定是否停課，以避免病毒在學校傳播。重新推出各項抗疫針對政策事不宜遲，亦需要果斷，收緊措施必然會引起業界反對，但每遇反對或害怕遭批評就延後或減辣，是沒有承擔及抗疫不負責任的做法。