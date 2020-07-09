世界視線：姪女踢爆黑暗史　特朗普欺詐成性

美國總統特朗普姪女瑪麗的爆料新書，這本名為《太過分了而且沒完沒了：我的家族如何造就這個全世界最危險的人物》的爆料新書，將於下周出版，特氏嘗試透過法律途徑，阻止該書出版，惜最終無功而還。

如果把了解特氏這個人比喻為一幅拼圖，瑪麗的新書可說是另一塊重要的組成部分。講述特氏做總統後的領導如何混亂，這幾年來已經很多例子，前白宮國家安全顧問博爾頓的爆料新書便是最新例子，難怪瑪麗的書尚未出爐，便在暢銷書排行榜上跟博爾頓的著作並駕齊驅，佔據前列位置。

有趣的是，博爾頓畢竟曾任職高層，參與白宮最高層決策，對「事發房間」有第一手觀察，但瑪麗卻始終處於特朗普家族「外圍」位置。瑪麗的父親小弗雷德是特氏父親老弗雷德的長子，但因堅持做機師的理想，放棄繼承家族地產生意，令老弗雷德極為不滿。小弗雷德有酗酒問題，於九一年以四十二歲之齡逝世，老弗雷德將這一切遷怒於瑪麗的母親，瑪麗及其弟更被家族「邊緣化」。瑪麗和他的兩位叔叔，其後更因老弗雷德的財產繼承權問題鬧上法庭。

然而不管怎麼說，瑪麗本身是一名臨床心理學家，主要研究精神分裂的她，既是家族一分子，又有足夠的距離，以專業角度從旁觀察。她在書中自揭家族黑暗史，完全不留情面，聲稱祖父老弗雷德具有「反社會人格」特質，在他的威權調教下，長子走上了自毀之路，次子性格表面冷酷無情，內心卻容易受到更強勢人物的操弄，其對俄羅斯總統普京以至北韓領袖金正恩的態度，說明了問題。

關於特氏的取巧成性，瑪麗指特氏年輕時在紐約請槍僱人代考學分，才成功進入世界知名的沃頓商學院，特氏一直以沃頓商學院畢業生的身份，自誇「聰明絕頂」，原來這也是一場騙局。正如特氏一直自吹「白手興家」，據聞也是瑪麗向媒體踢爆，特氏的起動資金來自父親巨額「借貸」。有人說，令人覺得特氏比現在更差勁，是一件超高難度的事，但看來瑪麗還是做到了。