中國內地對付新冠疫症是採作戰式的嚴厲手段，全檢測、全治療、全隔離。這樣的措施有頗高的成本，但相較疫症拖延帶來的經濟與社會成本卻低。內地現時大致恢復社會正常的運作，由此產生的得益巨大，特別是國際疫情不穩的環境下，內地率先恢復，在外貿經濟上得大的好處，在其他大國經濟負增長下正增長，進一步提升中國在推動國際增長和發展重要的作用。更且爭取國內外民心，證明政府的能力和制度的優勢。這是政府政策智慧和高度執行力。

相對而言，香港的防疫治疫的工作並不遜色，重病致死者少更可算是公營醫療體制的成就。香港地小，守護較易。但人口密集流動不少，防疫困難，能穩定疫情也頗難得。或許比不上澳門，也不必厚責。

問題是，初步防疫治疫成功，不是可保證其後同樣成功，日本早先防疫有效，可卻仍然其後失守，現時還面對第二波疫情的升溫。香港同樣面對挑戰，這幾天疫情已突破，今後因不少因素可能會進一步惡化。

香港面對的問題一如內地或其他地方，在於境外疫情未受控制，個別國家更呈失控。香港作為國際城市，與海外的連接頗為密切。

一是港人在外滯留的還不少，也不少在疫情嚴重的地區，如印度、美國。二是香港要維持國際航運、貨運中心，物流還不能不涉及過境人士。但是當前最大的問題是數以萬計的外傭抵港，原居地的菲律賓與印尼，疫情還未穩定。

在外有與疫區的人員來往，在內仍有未知的隱性傳播鏈，香港的疫情並不安穩。防疫政策是一如既有，不需加強呢？

以內地為例，香港最重要是把確診人數壓下，盡量追求澳門的零確診。

在這條件下，香港可逐步恢復社會經濟。但要達到這個目標，香港要把感染的源頭全力壓制。最有效的方法便是以內地所成功執行的全隔離、全檢測。

全隔離，香港難以像內地的小區封鎖。家居隔離漏洞巨大，因此應是抽離家居的特定地點隔離。抗疫中心不足，便要酒店，所有來自疫區的都要強制隔離。政府同時在社區裏全面對高危人士作檢測，防止病毒隱藏。酒店等隔離是用者自付，但不少人是負擔不起，政府應有所補貼。檢測市場成本過高，政府亦應干預，政府出面與內地一起採購測試劑，也給需要人士提供補貼。總的要政府增加經費，但在防疫的關鍵環節、政府增加投入，可產生大的功效，疫情止則經濟可早日恢復，得益更大。