回歸二十三年，香港司法領域某些人和反對派相配合，運用手中權力，一方面保護自己的既得利益，一方面為「反中亂港」提供保護傘，期間叫得最響的，是「捍衞」所謂「司法獨立」。他們清楚，守住這個「獨立」就可以和「一國」相抗衡，就可以和中央的治港方針，和中央頒布的《港區國安法》周旋到底，廢其力度。

為了保護和神化「司法獨立」，在中英談判香港前途和北京與港人制訂《基本法》時，他們就極力鼓吹香港的成功和今後「一國兩制」的成功，最重要的是要維護「香港法治」，而「香港法治」的「基石」就是「司法獨立」，就是審案不受任何干涉。這些宣稱乍聽似乎很有道理、很唬人，在大家沒有弄清楚它的內涵和外涵情況下，「司法獨立」被神聖化、至上化、絕對化。這樣，「司法獨立」就成了某些司法中人「關起門來做皇帝」，成了「司法獨大」，不受其他社會公權力的制衡，有人還企圖用香港的「司法獨立」擺弄國家憲制和憲法也。

不是嗎？大家還記得，一九九九年香港回歸後，涉及港人內地子女移居香港的「吳嘉玲案」中，時任終審法院首席大法官的李國能就曾經宣稱，香港特區法院可以審核全國人大或其常委會的立法行為是否符合《基本法》，並有權宣布被裁定不符合《基本法》的立法行為無效。

在李國能眼裏，香港的「司法獨立」不僅在香港「至高無上」，而且可以挑戰國家憲制、國家最高立法機關，可以審核全國人大制訂的法律和決定，可以將其廢掉。這樣的「司法獨立」不僅是「司法獨大、司法至上」，而是要把自己凌駕在「一國」之上、凌駕在國家憲政之上也。

李國能這樣的「法律觀點」，在香港的司法界可謂「根深柢固」，其背後並不是法律的問題，而是政治取向的問題，是人的思想和心態問題，是國家意識、國家觀念的問題。因此，對《港區國安法》一以貫之，他在表述「司法獨立」問題上的「荒謬性」，就更加凸顯也。