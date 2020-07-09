在5G問題上，英國政府貫徹首鼠兩端的一向作風，先是允許網絡商使用華為技術，後又聲稱半年內停止使用華為設備，近日又稱一切尚未定案，令人再次見識了英國人的自私和狡詐。很明顯，英國之所以反口覆舌，皆因受到美國壓力，而不是考慮甚麼網絡安全問題，這正是作為一個附庸國的最大悲哀，任何事情都須聽命於人，連5G網絡建設也不能自主。

事實上，美國拉攏附庸國全力封殺華為，注定損人不利己，看似遏制中國，實則懲罰自己。道理很簡單，美國禁止晶片出口中國，美國企業每年最少損失八百多億美元，等於總銷售額三分之一，這不是懲罰自己又是甚麼？更尷尬的是，美國在5G設備上除了擁有晶片優勢之外，其他方面都無法與華為競爭，封殺華為等於封殺自己，這種蠢事只有老美才會幹。

科研往往跟着市場走，美國科企之所以能花費巨資在研發方面，就是因有市場支持。而中國正是全世界最大的市場，一旦失去這個市場，美國科企還能不能維持巨額研發費用、還能不能保持領先優勢、將來產品賣給誰，都很令人懷疑。尤其是高通和思科這些科技巨頭，表面上居於壟斷地位，但如果沒有足夠市場支撐，日子絕對不會好過。反觀華為，除了擁有中國龐大市場，更已收獲全球近百份5G商用合同訂單，遠遠超過諾基亞和愛立信等競爭對手，可見美國的封殺無法阻止華為前進的步伐。

當然，由於中國企業過去不重視自主研發，在晶片等核心技術方面嚴重依賴外國，所以一直處於被動地位，今次也難免受到美國全面封殺的衝擊。但正如有人所說，當今中國要人有人，要錢有錢，要技術有技術，要市場有市場，只要肯花力氣，加緊研發，沒有甚麼事情做不到。美國的封殺充其量只會帶來短期影響，等到中國科企完成去美國化，全部實現自給自足，誰還會稀罕美國晶片？