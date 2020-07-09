望穿秋水，只聞樓梯響的「港版健康碼」，一拖再拖，原定本周出爐，但大家眼見，本港第三波疫情爆發，有社區蔓延迹象，政府就算夠膽推出，粵澳兩地也不放心，健康碼恐怕又要押後推出，要等到疫情有改善才再提出。

粵港澳三地居民來往頻繁，商業及人際關係緊密，各界都希望盡快恢復交流，開放關口免檢疫。本來六月初健康碼出台言之鑿鑿，卻臨門縮沙，跨境打工仔當時以為可以稍等，卻等了一個月，恐怕連工作也不保。澳門不敢開放港人免檢疫，有苦自己知，賭場生意難復舊觀，香港又一次累街坊。

封城自保，最傷還是經濟，復甦無期。放寬禁聚令，食肆又再人來人往，結果立即出事。坪石邨的粥麵店，變成傳播群組，兩名員工確診，再有兩宗食客染疫，又傳染讀中學的兒子，該中學被迫停課。本來廿一日零本地確診，演變成一日九宗，患者分散，院舍首次失守，傳播鏈深入社區，恐怕防不勝防。

專家歸咎香港防疫政策穿窿，豁免指定人士檢疫，如跨境學童、商務人士、機組或航運人員，只為方便而忽視風險，不合理由，結果出現漏網之魚，近月有兩名機師確診，輸入個案還包括貨輪人員及家居檢疫的外傭。衞生防護中心雖然急急宣布強制機組人員及船員交樣本檢測，但仍然堅持輸入外傭， 冥頑不靈，靠害市民。

禁聚令一放寬，立即守不住，特首日前開會檢視疫情，竟商討是否適宜再放寬社交距離措施，在這風頭火勢，重新收緊禁聚令相信也不為過。香港疫情一度受控，主要靠市民自律，人人一罩傍身，但近期市面所見，部分人已鬆懈，群約出外飯局，食肆排長龍，公共交通工具上不戴口罩。政府靠不住，港人若不自己做好防疫，恐怕前功盡棄，疫潮一發不可收拾。