因應香港局勢轉變，近日傳媒頻頻報道香港居民移民外國意欲突然大增，好像人心惶惶，很多人都準備棄船而逃。但有甚麼趨勢數字能證明移民外國已經成為大眾意願呢？

傳媒用的最簡單報道方法，是訪問一些移民顧問公司，了解近期是否多了人來查詢。但如果小心分析，不難發現這些移民顧問提供的數字其實代表性不高，例如其中有個例子，他們平常接到的查詢每月只得三、四十人，就算說這個月內多了百分之三十，增加的百分比很可觀，實際上卻不外是多了十二人，這個數字並無統計意義，不足以用來推論甚麼趨勢。

比較有代表性，是從警方拿到的申請無犯罪紀錄證明書，即俗稱「良民證」人數，因為申請移民外國，接受申請的國家需要了解申請人的背景，良民證可以澄清申請者未犯過嚴重罪行，如果有嚴重罪行紀錄很可能不被接納，除此之外，良民證沒有太多其他用途。根據警方數字，近年簽發「良民證」分別是：一七年二萬二千多個、一八年二萬三千多個、一九年三萬三千多個，其中去年簽發數字集中在七至十二月，平均每月簽發逾三千個。踏入今年年初，因應疫情，簽發量一度回落，直到近一兩個月，才由五月的一千七百個急升六成至六月的二千七百個。

有傳媒簡單解釋說，申領良民證人數急升是在《港區國安法》落實前後月份，我覺得這個解釋有點大膽假設，並未兼顧去年的數字變化。去年年中開始，申領良民證人數急增，當時還未有港區國安法提出，反而當時正值反修例運動高峰。會不會反修例運動才是港人移民外國的推力，比港區國安法要大？今年五、六月申請良民證人數急升，是否可解釋是因為疫情稍遜，市民重新活躍外出，於是繼續新冠肺炎疫情前的申領熱潮？

根據保安局資料，二○一○年至二○一八年港人移居外地數字由六千多至八千多人不等，而移居國家首三位是美國、澳洲及加拿大；在二○一○年至二○一六年，港人多選擇美國為移居地，在一七及一八年，選擇美國的人大減，而選澳洲的人略有上升，澳洲反成為港人首選。

不過，這些數字並非精密統計，申領良民證並非單為移民，有些國家申請留學也需要良民證，另外領了良民證申請移民的不一定批准，有人可能批准後沒有成行。香港也不要求移民外國的居民申報，不少人可能拿到外國移民資格，但香港外國兩地都繼續居住，變了雙重身份。九七前後不少香港居民移民外國幾年後都回流歸來，很難納入移民統計數字。