綿綿不絕，必有亂結。香港日前一天新增了十多宗新冠肺炎確診個案，大部分為本地感染且源頭不明，第三波大爆發迫在眉睫。饒是如此，港府依然冇有怕，雖然聲稱會收緊入境檢疫安排，但除了機組人員抵港須強制檢疫外，其餘措施仍是檢討復檢討，拖延復拖延，尤其是明知未來數月有過萬名外傭大軍壓境，食衞局局長陳肇始依然堅持不負起檢疫及隔離責任，將皮球踢給僱主就當了事。

面對社會對外傭檢疫問題疑慮日深，陳肇始僅要求外傭來港前須進行病毒測試，結果為陰性方可入境，入境後需在酒店隔離十四日，相關測試和隔離住宿費用由僱主承擔。眾所周知，本港兩大外傭輸入國菲律賓和印尼的疫情尚未受控，檢測水平遠較香港落後，即使在當地檢測為陰性，不在香港再次進行檢測始終令人難以安心。至於強制僱主安排外傭入住酒店，更在一定程度上強人所難。一來很多僱主只是基層打工仔，為外傭支付數千元酒店住宿費，未必負擔得來；二來不是每間酒店都願意接收外傭，一旦當中出現確診個案，酒店麻煩不小。

最好的做法當然是由港府統一檢測、統一隔離，並向僱主象徵式收取數百元以減輕成本。更重要的是，與外傭輸出國商討外傭入境人數限制，不能香港有多少申請便放多少人入境，而應採用分批限額制，寧願逐少入境做好所有檢疫，亦好過一切由僱主自理。新加坡確診個案之所以多達數萬宗，大部分為輸入外勞，這些外勞大都集中居住，但香港則不然，外傭一旦感染僱主，社區全面淪陷便不是危言聳聽。奈何港府廢官堅離地，哪會急民所急？哪知民間疾苦？

更離地的是，港府寧願繼續限制中港通關，不讓兩地家庭早日團聚，卻對英美印巴港人中門大開。英美確診人數早已超越中國，本港卻無人就封英美關發過一言，只知針對自己國家，寧非咄咄怪事！