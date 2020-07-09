香港正逢數十年來罕有的困局，股市卻牛氣沖天，網絡上不少以貶損香港特區為己任的時評人，早前預計通過《港區國安法》之後，以萬億元計的資金會蜂擁撤出，恒生指數定然會崩盤式下瀉。事實上剛好相反，如今恒生指數所處的水平，比未公布新法案之前更高。部分KOL失算後，覺得難以解釋，便勉強湊合理由，說是因為內地資金來香港托市，講到像是沒有了「北水」，恒生指數就定然散架似的。

很多人對市場茫然無知，於是充斥着不少似是而非的論調，譬如說是政府的高地價政策導致高樓價、高樓價是因為炒家哄托而成、租金高所以導致物價高等等。這些觀念都經不起嚴謹的事實論證，本欄過去多次嘗試辨清，今日又想告訴你，港股跌不下去，主要跟「北水」無關。

假如你現居的私人屋苑，合理呎價是二萬元，屋苑平均每月有十宗成交。如今在全港其他物業價格穩定的情況下，獨獨有買家出三萬元一呎，在你的屋苑無限量「掃貨」，結果會如何？就是成交量定然以倍數驟增，每月可能會變成五、六十宗，因為不少業主都會爭相出售。

股市也是一樣，一九九八年港股跌到最低位時，每日如果有一百億元左右的成交額已經算不錯。但香港政府入市打「大鱷」，無限量「接貨」時，一天的成交額竟可暴增至七、八百億元。

再看今日的港股市場，中央未公布《港區國安法》之前，恒生指數每日的成交額是在一千億元上下。如果新法案落實後，外國與本地投資者當真認為港股已不值得這個水平，而恒指又不跌反升，按市場常理，他們定然當爭相「放貨」。「北水」真要托市，除非每日動用七、八千億元的資金。但事實上，如今港股每日的平均成交額不過是千多億元，可見所謂的托市論，純屬子虛烏有。