喺二○一六年宣誓風波玩嘢，宣揚港獨，侮辱民族，玩出軒然大波而喪失立法會議員資格嘅游蕙禎和梁頌恆，兩人擔任議員只有十二日，真正席不暇暖，成為香港史上最短任期嘅議員。兩人因拖欠立法會九十三萬元嘅已發放酬金、利息及訟費，早前已被立法會行政管理委員會入稟追討欠款。

呢九十三萬元款項，當中包括立法會議員一個月薪金九萬多元，以及行管會分別預支畀佢哋嘅八十三萬多元。換句話講，呢啲錢真係落咗佢哋袋，依家被DQ，好應該歸還，畢竟係公帑也。講真，兩隻政壇小學雞胡作非為，以為一進身「尊貴議員」就天下我有，被褫奪議席一直唔肯面對現實，一路展開訴訟，由原審至上訴，兩隻小學雞一直敗訴，老朽相信，有關訟費分分鐘都過千萬元！

依家行管會都係追番九十三萬元酬金，而嗰位舉止浮誇、講一口「鴨脷洲口音英文」嘅梁頌恆，竟然唔理行管會多番追討，做人咁不負責任，一味埋首沙堆做鴕鳥，試問咁冇承擔嘅人，仲從乜鬼嘢政吖！後漢司馬徽有《誡子書》，短短三十多字：聞汝充役，室如懸磬，何以自辨？論德則吾薄，說居則吾貧。勿以薄而志不壯，貧而行不高也。

司馬徽有「水鏡先生」之稱，佢精通奇門遁甲、兵法、會觀天象，行事光明磊落，佢告誡兒子處世不是升官發財、爭取機會，佢驚自己個仔「志不壯、行不高」，告誡兒子愈窮愈要有人格。有啲人窮就發窮惡，自己心有鬼郁吓要告人，有啲就債多不愁，索性扮無賴，係唔還吖，吹得我脹咩？小學雞梁頌恆正正就係咁嘅廢青！游蕙禎反而有自知之明，唔玩政治轉做KOL，憑當年出位嘅「扑嘢論」而成為一眾宅男嘅敢言女神，偶爾賣萌或晒吓泳裝，都有唔少粉絲㗎！佢允分期回水，點都勝過梁頌恆把賤男演到底！