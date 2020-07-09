香港人最近成了國際話題，英國忽然拋出5+1移民計劃，讓BNO持有人捱五年騾仔，再過冷河一年，就能申請做英國人。貌似門檻很低，黃色圈中人對此興奮莫名，頌讚曾經的英籍養父是真愛！可是他們看不到英國人只把富裕的BNO香港人當成肥豬肉，一沒資金、二沒技能、三沒本事的人，在英國最多淪為歐盟勞工的代替品！

英國一個智庫近日發表的報告，這個名為「經濟與商業研究中心（CEBR）」的組織估計，BNO移民計劃背後有一個「BNO經濟刺激計劃」，該智庫估計，英國的高開支、高生活要求會形成一道天然門檻，BNO移民大致有兩種模式，一是寬鬆式，五年內料能吸引一百萬合資格港人移居英國，這批人攜帶家產投奔英國，可為當地投入四百億英鎊，即三千八百八十多億港元。第二個是較保守估計，只有曾參加遊行、參加過反港府與反修例活動的年輕富裕族才會移居英國，估計少於三十萬人，雖然這個BNO經濟效應會少一點，但英國仍能透過大批富裕香港人注入資產，提振、刺激，並填補因脫歐衝擊而奄奄一息的英國經濟。

英國人出名精於謀算，處理香港BNO問題可見一斑，從頭到尾，他們看中的不是香港人追求自由之心，也不是與政府抗爭的力量，而是他們口袋裏的錢。離開香港的人因為離開了舒適圈，在英國只能更努力工作才能活下去，這批異鄉人努力謀生，會為英國帶來歷來最高的生產力。看通了英國政府和英國人的想法，香港人會清醒點嗎？上世紀八十年代初，多少香港人竭力爭取BNO應享有居留權，英國政府側耳不聞，有誰說過一句「英國對香港的道義責任呢」﹖如今當一代香港人長成了家底豐厚的肥鵝時，英國人忽然記起壓在箱底幾十年的所謂道義，想起要擁抱財主，諷刺吧？

英國紳士只不過是愛你富貴厭你窮而已。