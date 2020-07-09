由戴耀廷策動的「35+」奪權初選，將在本周末及日舉行，泛民政黨和各種「明獨」、「暗獨」的大小「港獨」分裂及黑暴上台的組織參與，全港約二百五十一個初選公投票站，逾半是使用公帑報銷開支的區議員辦事處。無論形式到內容，都涉嫌違反立法會選舉法例，明目張膽進行選舉偷步，更涉嫌觸犯《港區國安法》。對此，選舉管理委員會、民政事務處、廉政公署、國家安全負責執法的部門絕對不能置之不理。

戴耀廷推動策劃已久的奪取立法會否決權運動，實質要奪取香港管治權。參與初選者雖然就是否簽署承諾當選後，必須否決政府提交的財政預算案有爭論，及後不作硬性規定，但趨勢目標是要達到迫使行政長官林鄭月娥行使《基本法》第五十條的規定解散立法會，製造憲制危機，壓迫林鄭下台，從而脅迫行政長官妥協就範他們的政治主張，成就他們作為美英等外國勢力代理人，達致操控香港的實際管治權的陰謀。運動也是整年黑色暴亂的延續。

反對派陣營群起參與「35+」奪權計劃，已明顯觸犯《港區國安法》第二節顛覆國家政權罪之第二十二條的第三款：「嚴重干擾、阻撓、破壞中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關依法履行職能。」選議員是選他們去為民辦事和服務，不是選人去倒政府的台，阻撓政府施政。戴耀廷鼓吹的選舉目標及行動，已構成涉嫌觸犯國安法，表面證據成立。

近二百個區議員辦事處是由公帑支付日常開支，其日常運作也必須按照政府的規定，不能超越規定的開支指引。但初選公投是推動反對現政府的政治運動。對此，民政局和民政處絕對不能視而不見，讓議員辦事處作非法用途。

許多街坊已看不過眼，紛紛拍下反對派陣營候選人各種宣傳品放到網上，揭露他們的真面目。有港島「港獨」背景候選人煽動「逆權之戰」，有新界的「獨立本土派」公然鼓吹「港獨」，宣稱「香港人作為一個民族」，要「發展成一個準國家體系」，也有「港獨」候選人公然宣稱「香港民族已成型」，「『一國兩制』……將香港殖民」等等。在在顯示所謂初選公投的實質，只是煽惑和鼓吹「港獨」分裂，讓這些反中、恐中、拒共思潮和叛逆情緒在民間先入為主，為「港獨」分裂勢力奪權上台洗腦，製造輿論和聲勢。

戴耀廷、區諾軒操縱的初選，名為甄選，實為全面性的全港選舉偷步，與立法會內泛民反對派議員的肆意拉布，配合得天衣無縫。選管會必須把整個所謂初選的全部費用，計入日後泛民反對派所有候選人的經費內，還要追究違法選舉，因所有費用開支未得候選人的合法書面同意，因他們尚未是候選人。對這樣違法偷步，廉政公署及選委會都必須主動調查。眾所周知，本屆立法會尚要加班加點追落後，十多項被泛民拉布拖延的法案尚在望天打卦，泛民議員卻耍陰招，留一兩個人在立法會負責叫點人數拉布，把建制派全數困死在立法會，讓他們大部分爭取連任者可落區拉選票，真是豈有此理！