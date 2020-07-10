神州觀察：禁毒壓力與日增　打擊策略需改善

內地禁毒形勢仍十分嚴峻，公安部坦承目前全國「外防毒品輸入、內防毒情反彈」的壓力持續加大，各地部門的禁毒能力水平需待提升。反正從禁毒往績來看，總體仍處於常禁常有、毒禍延綿狀態，說明之前做法已經過時，打擊策略是時候作出改善。

公安部副部長杜航偉日前介紹禁毒緝毒的「淨邊二○二○」專項行動情況時表示，今年以來已經破獲毒品案件二萬六千宗，逮捕三萬三千人，繳獲毒品近三十噸；另破獲製毒原料案件近百宗，以及繳獲一千五百多噸原料、八十多套製毒設備等。此前國家禁毒辦公布內地去年全年破獲的毒品罪案總數為八萬三千宗，拘捕十一萬多人，繳獲各類毒品逾六十五噸。

若單從時間跨度進行比對，今年「前半年」的毒品犯罪問題尚未及去年的一半，下半年若能持之以恒，今年全年毒品罪案總數或有望低過去年，當然也不排除「毒情反彈」的可能，一舉超越過往。只是必須看到，就算出現形勢較以往有所回落現象，但內地毒品犯罪基數仍十分龐大，包括登記在冊的吸毒人員就有兩百多萬，每年繳獲的毒品動輒多達數十噸，相信未被排查出來的吸毒人員、未被繳獲的毒品肯定還有許多，並在瘋狂地荼毒社會。

按說內地禁毒鬥爭聲勢也不小，國家領導人及公安部長平時都沒少指示強調，又是「零容忍」，又是「不獲全勝決不收兵」，更有像「淨邊」、「兩打兩控」、「百城會戰」等頻密的專項打擊行動。因應境外毒品滲透的複雜形勢，當局近年亦不斷加強與國際間合作，不時開展跨境緝毒聯合行動；只是從結果來看，難免令人失望，尤其從打擊境外毒品輸入方面可以發現，來來回回就那幾條線，卻總也無法徹底斬斷，很能說明問題。

事實就是，禁毒看似撒下了天羅地網，其實漏洞處處，許多缺口更是一些地方官員、緝毒部門的英雄、標兵等保護傘親手撕開，以致令禁毒工作事倍功半，乃至功敗垂成。譬如公安部將雲南列為禁毒「主戰場」，就不無這方面原因，近年雲南禁毒場的保護傘層出不窮，破壞作用十分明顯，故須繼續深挖及剷除「毒傘」。

另一個原因則在於，雲南地處邊陲，又毗鄰緬泰等「金三角」毒源地，似難真正「淨邊」，而像廣東、廣西等地亦面臨同樣情況，毒品滲透猖獗。但只要精神不滑坡，辦法總比問題多，像年初突發的新冠肺炎疫情，當局就能以霹靂手段封城抗疫，並成功遏制住病毒傳播，禁毒為何不能倣效之，難道毒品危害不如疫情嚴重？這種危害更值得以舉國之力應對，以一時的犧牲換取千秋之利，誰不拍手稱快？