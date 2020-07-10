產評：全球科技股亢奮　強化監管免炒車

儘管疫情依舊來勢洶洶，全球投資者卻恍如視而不見，沉醉於科技股投資熱潮。雖然有別於千禧年泡沫，眼前的新經濟產業盈利能力強化、可持續發展前景來得堅實，但不等於可任由資本市場過度炒作。奉勸監管當局別只管迎合市場需求推出科技相關的新產品，須明瞭要適時檢討訊息披露、強化監管機制和投資者教育，以確保資本市場健康發展，乃責之所在！

相比起二○○○年科網狂熱，如今全球科技股實力提升，尤其是美國科技巨擘手執全球牛耳，盈利能力舉世矚目，增長前景能見度高，就連美國「股神」都摒棄分散風險的原則，大比重投入單一科技巨企。及至經歷今年疫情，網絡消費、娛樂、在家工作等習慣更趨普遍，為科網企業帶來更大發展空間，更令相關股份變成「疫市」新寵兒。

事實上，科技創新已成為一國之力的重要指標，而有關發展須有龐大資金支持。之不過，不能忘記的是，所謂「新經濟」普遍缺乏前車可鑑，往績欠奉，當中不少技術只處於開發狀態，能否取得成果，進入商業化進程實在充滿挑戰。若涉及安全領域的，更要面對政策監管、甚至政治風險。這麼多年過去，中國尚面對缺「芯」之苦，正好說明即使經歷漫長研發周期和巨資投入，也不能確保科研碩果甚豐，畢竟實力須踏實經營，浮誇只會自欺欺人。

中國科技發展與歐、美、日等存在差距，如今主要是憑藉「獨市」應用環境來支持超高估值，再透過這些動輒以萬億元計市值的重磅科企來帶動指數上升。但說到底，這些中國科企當中，能具備美國同業的深度和廣度是十指可數，當然，發展存在差距不等於永不能獨佔鰲頭，但需要時間、資金、人才、知識產權保障和市場應用來配合，不能一蹴而就。資本市場的配合可以支持科企發展，但演變成對科技股的過度炒作，則誠非好事。

如今各地經濟備受疫情衝擊，傳統產業發展舉步維艱，各地政府樂見新經濟投資熱潮能改善資本市場氣氛，產生財富效應帶動內部需求。可同一時間，當局也須因應科企發展特色，着手強化市場機制，加強估值和營運指標的相關訊息披露，以讓投資者能及時權衡風險，並透過教育加深風險認知。

誠然，資本市場健康發展，長炒長有，才能更好地服務實體經濟，乃市場之福。一哄而上、盲炒概念、快上快落，最終泡沫爆破，只會重複失敗的歷史！