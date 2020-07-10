功夫茶：戴妖牽頭搞初選　睇真原來係鬧劇

立法會選舉九月舉行，民主派將舉行初選。呢呢呢，有份發起二○一四年違法佔中嘅港大法律系副教授戴耀廷，早前牽頭發起乜鬼公民投票活動，希望民主派喺選舉中奪得超過三十五個席位喎，咁就可以取得完全控制權，否決《財政預算案》從而癱瘓政府，實現泛民心中嘅所謂「攬炒」！

各位街坊，戴耀廷之所以被稱「戴妖」，確係實至名歸，一句「違法達義」激發無數年輕人出來破壞社會、做咗炮灰！你話聽見「戴妖」個名，係唔係好似撞見瘟神吖？功夫茶自不然就諗起毛澤東兩句送瘟神嘅詩：借問瘟君欲何往，紙船明燭照天燒！

可惜上天無眼，人無善志，雖勇必傷，照道理「戴妖」應該被天收！披着學術外衣嘅佢，依家仍在大學毀人不倦，又牽頭搞泛民初選，慌死香港仲唔夠亂？一個違法佔中已經搞到香港雞毛鴨血，再加場黑暴，仲話要奪取議會過半數席位，之不過，做「尊貴議員」唔係要為民請命噃，而係要癱瘓政府！如此立心不良，不是有負議員嘅天職嗎？做人做到佢咁，都真係衰到貼地，好應該妖出外太空喇！

嗱！反對派喺議會狂拉布、玩攬炒，為阻《國歌法》三讀，甚至屎尿臭蟲盡出，劣行真係多到數唔晒！若然佢哋真係「得米」過半數，則議會唔單止變「垃圾會」，而係變「攬炒會」，屆時議會空轉，日日上演大龍鳳，香港真係死得！近日就有唔少市民及團體到選管會及選舉事務處投訴，指有關活動疑涉及操控及干預選舉。

政制及內地事務局局長曾國衞就話，一旦發現涉嫌違法，就會轉介至執法部門跟進，又提醒組織、策劃及參與初選活動，有可能違反《港區國安法》第二十條、第二十二條及第二十九條，一旦干犯，屬於嚴重罪行！嘻嘻，曾局長都係溫馨提示吓啫，反對派議員一個二個就好似受驚嘅箭豬，豎起晒啲刺！又斥局長言論荒謬、旨在恐嚇云云。唉！反對派搞分餅仔初選，一啲所謂「政治素人」又唔妥啲「政治老鬼」，晨早已上演群鬼亂舞，一片鬼見愁！呢，依家《港區國安法》一出，嚇到着草走佬嘅羅冠聰，退出港島區民主派初選，話「投身國際戰線」叫選民改投其前女友喎！呢條友叫人衝、自己縮，政壇縮頭龜話「自己已無法確保在港嘅人身安全」，之但係轉投畀佢前女友，就可「讓世界看見香港不屈的光芒」，笑瓜人冇命賠咩！

阿哥，又係一個世紀賤男，自己鬆仲要叫前女友去做「烈女」！咁嘅貨色「投身國際戰線」，恐怕連做隻小臭蟲都冇資格！「戴妖」牽頭嘅泛民初選，局長指或違國安法，功夫茶倒看出係鬧劇一場，政府請嚴正執法！