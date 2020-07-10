世界視線：國破十載山河在　列強瓜分利比亞

上周六，土耳其防長阿卡爾及軍方總參謀長居萊爾雙雙抵達利比亞，與其支持的民族團結政府（GNA）商討未來軍事合作。然而就在同一天深夜，由GNA及土軍聯手控制的瓦提亞空軍基地，遭遇來路不明的空中精確打擊。由於土國染指利國而四周樹敵，究竟是誰發動襲擊，時隔近一周仍無頭緒。

去年底，美國特朗普政府與土耳其埃爾多安政府達成默契，美軍突然撤出敍利亞北部。作為回應，土國今年一月決定向利比亞派兵扶持GNA，填補美軍撤離後在中東、北非留下的戰略空間。土國揮兵南下，正好在中亞至地中海劃了一道控制線，甚至連盛產石油的利比亞都置於其勢力範圍下。

土國的舉動不僅危及俄羅斯與敍利亞的戰略安全，甚至觸碰了歐盟、埃及、沙特阿拉伯、阿聯酋等的「蛋糕」，催生了一個罕見的歐亞非反土大聯盟。法國總統馬克龍年初曾公開對土、美在地中海地緣利益上的私相授受表達不滿；至上月廿一日，埃及總統西西亦警告，必要時出兵利比亞。

自從近十年前爆發內戰，中東強人卡達菲死於戰亂後，利比亞實際上處於軍閥割據狀態。去年四月，盤據東部的國民軍在赫夫特爾將軍指揮下，向西攻擊佔據首都的黎波里的GNA，一度兵臨首都城下。直至今年土國出動空軍支援GNA，才轉敗為勝。而今次遇襲的瓦提亞空軍基地位於首都西北，亦是五月才被GNA奪回。

雖然土軍在該機場設置了雷達和防空導彈，但事發當晚卻遭受了九輪精確空襲而毫無招架之力，說明對方並非等閒之輩。雖然俄羅斯空軍戰機近期頻密來往敍利亞和利比亞，發動空襲的嫌疑最高，但亦不排除是反土聯盟提供電子干擾，由國民軍發動無人機攻擊；甚至可能是第三方故意發動襲擊，以挑起利國的緊張局勢。

可以確定的是，空襲是要阻止土軍利用機場進一步向西攻打國民軍的地盤。如雙方達成停火，則利國將長期東、西分治。若土軍和GNA執意要置赫夫特爾於死地，則更多國家將從台前幕後捲入混戰。