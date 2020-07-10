A股股價暴漲，人民幣匯率急升，這都是反映中國經濟在國際疫情不穩中的卓越表現。全球經濟受新冠肺炎疫情打擊，中國亦逃避不了，但中國防疫治疫有效，經濟可以恢復，出現全球絕大多數國家負增長，唯獨中國有低速正增長。中國仍然是世界工廠，而且在世界經濟的比重上升。在疫情中的表現，顯示出中國的經濟、政府和制度的競爭優勢。代表中國企業表現的A股股價和代表中國整體經濟力量的人民幣匯率，怎會不升呢？

但是，升幅這樣急劇，則同時顯示新冠肺炎疫情中的特殊因素。各國都在推行量化寬鬆的貨幣政策，市場資金充沛，可是，生產卻未恢復，投資與消費也難有增長的動力。中央銀行製造出來的龐大資金（增量）和現有資金（存量），便只有金融市場可以投入。此所以，美國經濟惡劣，美國股市股價卻屢創新高。

然而，美國疫情近乎失控，政府無力也無策，美國企業的利潤在疫情惡化中怎可以有好的表現呢？美國股市便成為投機之所。大起大落，只因資金沒有出路。

在美國股市或其他發達國家股市以外，中國股市以本國經濟轉向正增長和企業利潤表現轉向好的方面，便成為美國以至國際上龐大游資選擇的去處。這是資金流向決定的市場，中國股市股價與人民幣匯率怎會不大漲呢？更因為中國經濟勝於美國經濟，資金流入的趨勢會更為持續，或許仍然會有資金流向短期投機轉變帶來波折，應該不會如美國股市那純投機的大起大落，升幅可以有較長期的持續。最大的挑戰可能是中國政府抑制人民幣匯率升幅過大、熱錢流入過多過急的政策。

金價升，美元跌，也是資金流向的結果。但美國疫情失控，面對第三波的威脅，即使特朗普堅持經濟復開，地方州縣亦不會盲從。美國經濟肯定在封鎖和外國排斥下，難有明顯的改善，而且會很快惡化，反種族暴亂也相信會因此蔓延惡化。美國的政經社會都趨不穩，這樣負債的經濟怎樣可以令投資者信任，加上總統特朗普的排外政策，資金大量外流，聯儲局的貨幣供應，不是買國債製造通脹，便是外流至中國等地。美元價值怎樣可以不按其國家實際的資產和經濟能力而向下調整呢？

美國已經資不抵債，國家瀕臨破產，只是靠政軍霸權和美元來支撐。若沒有搶掠別國資產，打垮競爭的貨幣，美元必貶。國際貨幣排除美元的人為支撐，國際的信任便只能回復到依靠黃金的保證，至少部分回歸至金本位制，黃金又怎會不升呢？