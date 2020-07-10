對於反中亂港政客以及外國勢力而言，《港區國安法》的施行是極為沉重的打擊，他們必定瘋狂反撲，其部署大致有三，一是繼續策動和煽惑與國安法對着幹的黑暴，保持溫度，為隨時發起大規模暴亂做好準備；二是在全球掀起反共反華浪潮，用各種五花八門的「制裁」製造聲勢，「力挺」香港反中亂港活動；三是更加周密策劃九月的立法會選舉。

他們的基本判斷是，《港區國安法》推出之後，並沒有改變反修例暴亂「形勢大好」之下對他們奪取立法會議席過半的「基本面」，甚至可以利用反對《港區國安法》煽惑市民反中央、反中國的情緒，並且以哀兵自居，多撈選票、多奪議席。反對派實際上不怕《港區國安法》推出後，會否有「辣招」阻擋其參選，他們有的是各種「預案」，他們知道根據去年十一月區議會選舉的「成功經驗」，在當前形勢下，不管推出甚麼三教九流人物，都不難當選。

他們知道，今後街頭的反中亂港和所謂「國際制裁」都已無用，都難挽回敗局，惟今次立法會選舉獲勝就能一舉反攻成功，翻盤成功，奪權成功。而上述內外夾擊，正在為他們立法會選舉奪權翻盤添薪加油，把火燒旺。

不必諱言，反對派的圖謀，是有底氣的。長期以來，在立法會地區選舉中，反對派和建制派的得票率一直是六四比，經過反修例風波暴亂，這個比例只會更加拉開；《港區國安法》推出後，反對派會更起勁的動員支持者投票。時下，反對派的「選舉設計師」甚至認為，他們大有希望撬走功能組別中傳統的建制派議席。事實上，不管北京和建制派是否承認，九月的立法會選舉，反對派贏、建制派輸已寫在牆上，看不到這些，不是眼盲，就是自欺。

是的，人在許多方面能力有限，惟在自欺方面能力無限。要免於自欺，正視現實，不讓反對派得逞，只有叫停九月選舉，先把立法會內外的致亂垃圾清理乾淨，再擇選舉吉日也。