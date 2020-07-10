新冠肺炎病毒究竟源自何處，迄今仍無定論。英國牛津大學有位專家研究指出，愈來愈多證據顯示亞洲爆發疫情前，病毒已在其他地方出現。西班牙去年三月的污水樣本中發現病毒痕迹，意大利米蘭和都靈也在去年十二月中的污水樣本中發現病毒，都比中國通報病例早。可見新冠病毒或已潛伏世界多時，環境合適時才突然甦醒和孳長，而不是由中國開始。

姑勿論該英國專家的觀點是否完全正確，新冠病毒潛伏已久而且源於多處，殆無疑義。早在幾個月前，中國防疫專家鍾南山已指出，疫情首先出現在中國，但病毒不一定源自中國。對此，西方傳媒和政客曾紛紛質疑，香港某位所謂專家也充當西方辯護人，還沒調查研究便一口咬定「大流行緣起武漢」，更憑空臆測指湖北省最少有二百二十多萬人感染新冠肺炎。這位所謂專家刻意誇大中國感染人數，大概是想證明美國疫情並非全球最嚴重吧？真可謂忠心護主，用心良苦。

只可惜，不管這位所謂專家如何轉移視線，都掩蓋不了美國抗疫無能的事實。目前美國感染人數已突破三百萬，逾十三萬人死亡，而且遠未見頂，預料最終死亡人數可能超過二十萬。面對如此難堪的局面，特朗普除了繼續甩鍋，將責任推給中國，早已束手無策。他將新冠病毒稱為「中國病毒」，名不正言不順，其實應改成「美國病毒」才對，其感染病例和死亡人數遙遙領先全球，成為名副其實的「美國優先」，將新冠病毒稱為「美國病毒」不是更能反映事實嗎？

英國也不遑多讓，其全國人口只有六千多萬，卻有二十八萬多人染疫，四萬四千多人死亡，死亡人數排世界第三位，死亡率幾乎冠絕全球。所以說，美英堪稱難兄難弟，一個是現在的世界霸主，一個是曾經的世界霸主，竟如此不堪一擊，一場疫症便統統露餡。看來，西方真的沒落了。