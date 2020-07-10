香港反對派面對中央一連串重錘出擊，走的走人，其他人就龜縮又或者劃清界線，李漢奸食鹽多過羅冠聰食米，淡淡定留低，公然說反對港獨，希望洗底成功，可以甩身；假若這樣可以給他蒙混過關，那就不只是天無眼，而是有關當局有眼無珠。

但百足之蟲，死而不僵，雖然奄奄一息，但死心不息，「戴妖」戴耀廷獲保釋，繼續搞風搞雨，提倡初選，爭取立法會「35+」議席過半，企圖迫使政府屈服五大訴求，明日及後日舉行初選，在全港設票站進行公民投票，選出代表出戰立法會選舉。初選表面目的是一種協調，避免同路人自相殘殺，讓建制派坐享漁人之利。但其實也是一種偷步形式的宣傳，讓大眾提早把視線聚焦在參選人及其政綱。若果勝出初選，挾着民意代表的光環，到正式選舉時便多一分勝算。

反對派的如意算盤似乎太過樂觀，首先他們有人之前也搞了罷工公投，反應冷淡，遠遠未能達標，結果放棄罷工計劃。任何社會運動都需要時勢配合，去年在市民反政府情緒最高漲時，一時意氣投票，令區議會選舉出現反常賽果，這些情況可一不可再。去年會有聲稱過百萬人上街遊行，今年有一萬人示威已經算是踴躍。

初選也令反對派分裂，有老牌基層政黨表示即使輸了初選也會派人出選，結果被人圍攻，被踢出局。其實做立法會議員是一個肥缺，據聞任期內收入加津貼過千萬元，對於蚊型政黨來說是命根子，有得博當然不會放過。戴妖等人也一時一樣，本來說要求參加初選者必須簽署政治綑綁的協議，後來又說不一定，還公開道歉。出師不利，反映內部呈現分裂，所謂兄弟，各懷不同政治訴求，起初為造勢走在一起，既然爬不到山頂，要落下來，當然各有各走，沒有不分裂的道理，這是政治運動的常態，以為可以一起走到最後，只是小朋友一廂情願。