有傳媒把今年七月一日違抗警方不反對通知書、明知違法仍堅持上街遊行而被捕的群眾作簡單統計，發現分布很有趣。被捕者共二百五十七人，教師佔四十一人，區議員三十三人，學生廿七人，公務員廿五人，醫護人員十五人，社工與醫護相若，也是十五人。

怪不得大家都說香港的教育環節出了問題，以行業分布，原來最勇於上街、不惜違法參加反政府遊行被捕的，最多是教師，四十一人，再加上學生廿七人，共六十八人，佔被捕者四分之一有多。今年來學生大部分時間不用上課，參加反政府遊行可以理解，為何有這麼多老師出來積極參加？過去幾年，不少教師組織投訴，當老師的忙得不可開交，上課前要備課，下課後要改卷，負責組織課外活動，還兼顧分擔學校部分行政工作，有些教師還要分神去考英語、普通話基準試。怎麼這些老師卻有這許多空餘時間，為市民上街請命？有當了幾十年中學老師的朋友說，當教師是一門很奇怪的工作，有些人忙得要命，也有些人閒得驚人，主要是看這位老師是否有愛心，矢志教育。

區議員也非常活躍，尤其是新一屆當選的，當選原因不是因為過往服務社區居民的往績，也並非有何知識專長貢獻給選民，只好靠敢於上街勇於衝擊來證明自己是反對派代表，上街反政府正是他們向選民交代的唯一機會。這些被捕的區議員來自各區，被警察拘捕，有助他們證明自己盡心盡力。至於因他們被捕選民有何得益，則不得而知。

有人統計，發覺二百五十七位被捕人士之中，佔了一百二十九人即一半左右是由公帑出糧的，其中包括公務員、教師、醫護和社工，他們或者是政府公務員，或者是政府撥款的法定機構僱員，又或者是在政府資助機構工作，反正拿的都是公帑。有一說法，是政府及資助機構花的錢最冤枉，員工斤斤計較，按章工作，上司不敢管，輕易不會辭退員工，曠工也好，罷工也好，胡亂砌個藉口告假也好，都一概放任，花錢養一大班反政府的瘟神。看幾個月前的醫護罷工，醫管局聲言將嚴肅處理，結果到今天還不見行動。有新組織的公務員工會聲言要搞反《港區國安法》罷工，因參加者不足被迫放棄。公務員事務局表明，凡是公務員組織與職業無關的罷工行動，將會受到懲處，結果組織者只是取消升級，沒有人為僱用和擢升這些反政府的搗亂分子負責。

正是因為官員尸位素餐，才令整個特區政府的施政癱瘓，黑暴加反對派當道，由政府撥款和資助的機構更完全失陷，要全面整頓，看來絕不容易。